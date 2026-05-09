الأشغال متواصلة "بوتيرة منتظمة"

هذا هو جديد مشروع توسعة مترو الجزائر

وزارة الأشغال العمومية (شبكات)
من مشروع توسعة مترو الجزائر.

أفادت وزارة الأشغال العمومية في بيان لها اليوم السبت، 9 ماي، أن أشغال مشروع توسعة مترو الجزائر تتواصل “بوتيرة منتظمة” عبر مختلف الورشات بكل من براقي وطالب عبد الرحمان بباب الوادي.

وحسب ذات المصدر، فعلى مستوى محطة طالب عبد الرحمان بباب الوادي، “تم استكمال حفر الخوازيق الخاصة بالمدخل الجنوبي للمحطة، كما تم الانتهاء من حفر الخوازيق وإنجاز كمرة التتويج الخاصة ببئر التهوية رقم 08، وهي مرحلة تقنية أساسية تندرج ضمن تأمين البنية الهيكلية للمنشأة وتوفير الظروف التقنية الملائمة لمواصلة مراحل الإنجاز اللاحقة.”

أما على مستوى توسعة براقي، “فتتواصل أشغال تدعيم جوانب الحفر بواسطة مراسي التثبيت، وفق المتطلبات التقنية المعتمدة بما يضمن استقرار المنشآت وسلامة الورشة. كما يشهد بئر التهوية رقم 10 تقدما متواصلا في وتيرة الإنجاز، في حين تتواصل أشغال الحفر والتدعيم على مستوى بئر التهوية رقم 09 باستعمال الحلقات الدائرية من الخرسانة المسلحة.”

الوزارة أفادت كذلك بخصوص الأشغال الهيكلية بالمحطات، أن عملية إنجاز التدعيم المحيطي بواسطة الجدران الحاجزة، متواصلة، “والتي تشمل عمليات الحفر وتركيب أقفاص التسليح وصب الخرسانة، بما يضمن توفير الشروط التقنية الضرورية لمواصلة مختلف مراحل الإنجاز.”

