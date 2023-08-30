هذا هو موعد إطلاق آيفون 15 وهذا سعره!

كشفت شركة آبل، عن عقد حدث خاص في مقرها الرئيسي بولاية كاليفورنيا، الشهر المقبل، من أجل إطلاق هاتف آيفون 15.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية، الثلاثاء، إن حدث الإطلاق، الذي سوف يُقام في 12 سبتمبر المقبل، سوف يُبَث عبر موقعها الإلكتروني.

إلى الآن، تم الإعلان عن متوسط سعر الآيفون 15 برو ماكس والذي يتراوح بين 1000 إلى 1200 دولار أمريكي. ومع ذلك، ينبغي أيضًا ذكر أن هذا السعر يختلف من دولة إلى أخرى بسبب الضرائب والرسوم المحلية التي تُفرض على الهاتف.

يُشار إلى أن شركة آبل اعتمدت منذ انتشار وباء كورونا عام 2020 وفرض الإغلاق في كل دول العالم تقريبًا على مقاطع الفيديو المسجلة سابقا للإعلان عن منتجاتها، مثل: هواتف آيفون.

ومن المتوقع أن تستخدم طُرز آيفون 15 الجديدة منفذ شحن من نوع (يو إس بي-سي) USB-C للمرة الأولى، وذلك بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا تاريخيًا في شهر أكتوبر الماضي يلزم الهواتف المحمولة، والحواسيب اللوحية، والكاميرات جميعها المباعة في الاتحاد الأوروبي باستخدام منفذ (يو إس بي-سي) للشحن السلكي، وذلك مع موعد نهائي هو 28 ديسمبر 2024.

وأفادت تقارير بأن بعض الأجهزة الجديدة التي سوف تطرحها شركة آبل قد تكون مصنوعة من التيتانيوم. وقد تعلن الشركة أيضًا عن طُرز جديدة من ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch في هذا الحدث، ومن ذلك: نسخة محدثة من ساعتها (آبل ووتش ألترا) Apple Watch Ultra المتطورة.

واعتادت آبل على إطلاق النسخة النهائية والمستقرة من أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، مثل: آي أو إس، وآيباد أو إس، وماك أو إس، وغيرها، خلال حدث إعلان آيفون.