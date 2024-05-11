هذه آخر تطورات الحالة الصحية للأميرة كيت ميدلتون!

كشف ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام، آخر تطورات الحالة الصحية للأميرة كيت ميدلتون التي شغلت الرأي العام العالمي منذ اختفائها ثم إعلان إصابتها بالسرطان.

وبحسب صحيفة سكاي نيوز البريطانية فقد قال الملك المستقبلي، الجمعة، إن زوجته كيت “على ما يرام”، وذلك في تعليق علني نادر حول صحة أميرة ويلز في الوقت الذي تخضع فيه للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان.

وأعلنت كيت في مارس أنها تتلقى العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان عقب جراحة في المعدة خضعت لها في بداية العام.

وذكرت في ذلك الوقت أنها بخير، لكن مكتب الزوجين قال إنهما لن يقدما تحديثات منتظمة عن حالتها الصحية وإنها لن تستأنف واجباتها العامة حتى يسمح لها أطباؤها بذلك.

لكن وليام (41 عاما) قال “إنها على ما يرام، شكرا”، وذلك حينما سُئل عن صحة زوجته خلال زيارة إلى مستشفى محلي في جزر سيلي قبالة ساحل كورنوول في جنوب غرب إنجلترا.