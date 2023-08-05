هذه أبرز التدخلات العسكرية لـ”إيكواس” في إفريقيا

أحيانا تتورّط في انتهاكات لحقوق الإنسان

تستعدّ مجموعة “إيكواس” فيما يبدو، وبدعم فرنسي واضح، للتدخّل عسكريا في النيجر لإنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة، علما أنّ تاريخ هذه المنظمة الإقليمية حافلٌ بالتدخلات العسكرية في إفريقيا.

ليبيريا

في عام 1990، أرسل زعماء غرب إفريقيا قوة عسكرية محايدة إلى ليبيريا للتدخل في الحرب الأهلية بين قوات الرئيس صمويل دو وفصيلين متمردين.

وساعد النشر غير المسبوق لقوة إقليمية، هي مجموعة المراقبة التابعة للإيكواس، في استعادة بعض الأمن لكن القوات تورطت في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وبلغ عدد القوات ذروته عند نحو 12 ألف جندي وغادر آخرهم ليبيريا في عام 1999، بعد عامين من انتخاب زعيم المتمردين السابق تشارلز تيلور رئيسا.

وانتشرت قوات غرب إفريقيا مرة أخرى في نهاية الصراع الوحشي الذي دام 14 عاما وانتهى في 2003. وتم نشر نحو 3600 من هذه القوات تحت لواء عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة استمرت حتى 2018.

سيراليون

في عام 1998، تدخلت قوة من مجموعة المراقبة التابعة لإيكواس بقيادة نيجيريا في الحرب الأهلية في سيراليون لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة فريتاون وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام.

وفي عام 2000، انسحبت القوة وسلمت عمليات حفظ السلام لبعثة تابعة للأمم المتحدة. وانتهت الحرب التي استمرت عقدا في عام 2002.

غينيا بيساو

في عام 1999، أرسلت إيكواس نحو 600 جندي من مجموعتها للمراقبة للحفاظ على اتفاق سلام في غينيا بيساو التي كانت معرَّضة لحدوث انقلاب. واستولى المتمردون على السلطة بعد ثلاثة أشهر فحسب وانسحبت القوة.

وأرسلت إيكواس بعثة أخرى بين عامي 2012 و2020، بعد انقلاب آخر، للمساعدة في ردع الجيش عن التدخل في السياسة وحماية القادة السياسيين.

وأرسلت المجموعة مفرزة أخرى قوامها 631 فردا في عام 2022 للمساعدة في استقرار البلاد بعد انقلاب فاشل في ذلك العام.

ساحل العاج

أُرسلت قوة من غرب إفريقيا إلى ساحل العاج في عام 2003 لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين أدى في الواقع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين خلال السنوات الثماني التالية. وفي عام 2004، اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

مالي

أرسلت إيكواس جنودا إلى مالي في عام 2013 في إطار مهمة لطرد المقاتلين المرتبطين بـ”القاعدة” من الشمال. وكما حدث في أماكن أخرى، تسلّمت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قيادة القوة في وقت لاحق من ذاك العام.

ويسيطر متشددون مرتبطون بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” على وسط وشمال مالي الآن، وامتدّ تمردهم القائم منذ عقد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

غامبيا

في عام 2017، أرسلت إيكواس سبعة آلاف جندي إلى غامبيا من الجارة السنغال لإجبار الرئيس يحيى جامع على الذهاب إلى المنفى والتنازل عن الرئاسة لأداما بارو الفائز في الانتخابات.

ولم تُبدِ القوات الأمنية لجامع أي مقاومة للمهمة التي أطلق عليها اسم “عملية استعادة الديمقراطية”.