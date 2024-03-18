هذه أسعار ومميّزات سيّارات “باييك”.. وطلبنا حصّة بـ80 ألف مركبة

تحمل خصائص بلمسة "مرسيدس بنز".. المدير العام نور الدين سرياك:

كشفت شركة “باييك الجزائر” رسميا عن أسعار مركباتها في السوق الجزائرية، والتي تتميّز بالجودة العالية مقابل الأسعار المعقولة، مقارنة مع نفس النماذج لدى علامات أخرى، حيث تبتدئ أسعار العلامة الصينية المطوّرة بتكنولوجيا “مرسيدس بنز” الألمانية، انطلاقا من 270 مليون سنتيم، يقول المدير العام للعلامة نور الدين سرياك، مؤكدا أن “باييك” تريّثت في الاعلان عن أسعارها في الجزائر إلى غاية دراستها بشكل دقيق مقارنة مع أسعار النقل البحري المتذبذبة عالميا في هذه الفترة، حتى تكون عند حسن ظنّ زبائنها مضيفا: “لا يمكن تقديم سعر ثم تعديله أو طرح آخر”.

وخلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لقاعة العرض “باييك” ببئر مراد رايس بالعاصمة، سهرة الأحد، كشف المدير العام لعلامة باييك عن أسعار سياراته في الجزائر، وكافة مميّزاتها وخصائصها التقنية، قائلا إن أقل سعر للسيّارة لدى العلامة ينطلق من 270 مليون سنتيم “269.9 مليون سنتيم”، وهي مركبة “باييك بيجينغ إي 5” المساوية من حيث الخصائص لمركبة مرسيدس كلاس سي.

أما السيّارة الثانية فهي مركبة إيكس 35 بيجينغ ابتداء من 275 مليون سنتيم، تليها سيّارة إيكس 55 والتي ستسوّق أيضا للدرك الوطني ووزارة الدفاع الوطني ويبتدئ سعرها من 420 مليون سنتيم ثم سيارة إيكس 7 ابتداء من 499 مليون سنتيم، مع إمكانية اقتناء هذه المركبات جميعا وفق رخصة مجاهد التي تمكّن صاحبها من الإعفاء من الرسوم.

وبخصوص السيارات الكهربائية، ستكون سيارة “إو 5” بسعر 699 مليون سنتيم شامل الرسوم، وسعر 485 مليون سنتيم برخصة المجاهدين وسيارة “أرسيفوكس” بسعر 1.2 مليار سنتيم شامل الرسوم، وبسعر 820 مليون سنتيم برخصة المجاهدين.

وفيما يخصّ سيارات الدفع الرباعي، حدّد سعر سيارة “بي جي 40” بـ 1.04 مليار سنتيم شامل الرسوم، وبسعر 590 مليون سنتيم برخصة المجاهدين وسيارة “بي جي 60” بسعر 1.5 مليار سنتيم شامل الرسوم، وبسعر 855 مليون سنتيم برخصة المجاهدين وسيارة “بي جي 80” بسعر 1.960 مليار سنتيم شامل الرسوم، وسعر 1.07 مليار سنتيم برخصة المجاهدين.

ويمتدح سرياك التسهيلات المقدّمة والجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل نشاط الوكلاء على رأسها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قائلا إن عملية الشروع في استلام الأقساط الأولى من مبلغ السيّارة تعني أن الاستلام سيكون بعدها بـ45 يوما كأقصى تقدير، مشدّدا: “نسعى لاحترام دفتر الشروط في كل صغيرة وكبيرة، عملنا على الاستيراد بأموالنا الخاصة، والتسليم سيكون وفق ما ينصّ عليه دفتر الشروط ولن يتجاوز في كل الحالات 45 يوما وسنحافظ على مصداقية شركتنا”.

وأكّد في تصريح لـ”الشروق” أن “باييك الجزائر” طلبت كوطة استيراد لسنة 2024 تعادل 80 ألف مركبة وهذا لتوفير عدد معتبر من السيارات في السوق الجزائرية، أما بخصوص مركبات التشكيلة الفخمة فسعرها يرتفع نظرا للرسم الذي يدفعه المستوردون والذي يعادل 60 بالمائة من قيمة السيّارة.

ويشدّد سرياك على جودة مركبات “باييك في الجزائر” قائلا إن أسعارها بسيطة مقارنة بنفس النوعية لتشكيلات أخرى، مؤكّدا أن شريكهم مرسيدس بنز الألماني، يمتلك 49 بالمائة من شركة باييك، ويُنتج أصنافا وعلامات تُسوّق لجميع أنواع العالم.

أمّا عن مدة الضمان في الجزائر فتعادل 6 سنوات، و160 ألف كيلومتر بالنسبة للسيارات التي تساوي أو أقل من 5 مليون دينار، في حين أن المركبات التي يزيد ثمنها عن ذلك، فيصل ضمانها إلى 10 سنوات مع 250 ألف كيلومتر ضمان، وسيتم التوجه لاحقا لاعتماد قياس غير محدود بالكيلومتر.

وبخصوص قطع غيار المركبات، يؤكد المتحدّث أن باييك الجزائر توليها أهمية كبرى، حيث تتوفر حاليا على مخزون يغطي 8 آلاف مركبة، وستعمل على تعزيزه بشكل أكبر، في حين أوضح أن شبكة الموزعين تشمل اليوم 30 موزع وطنيا وسيتم فتح الوكالات رسميا بشكل تدريجي في كل مرة، وذلك وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الذي قال إنه صارم ويحمي حقوق الزبون بشكل تام.

وعن أرخص سيارة في السوق والتي سيعادل ثمنها 150 مليون سنتيم، أكد سرياك أنها مركبة نفعية، في حين وعد بأسعار أقل بكثير عند التصنيع نظرا للامتيازات التي تمنحها الدولة الجزائرية في هذا المجال، مشدّدا على أن مصنع باتنة جاهز وسيعمل على الإنتاج في الوقت المناسب.