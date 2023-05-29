هذه الإجراءات الختامية لامتحان “السانكيام الجديد”

ابتكار "دفاتر رقمية" لتمكين الأولياء من الاطلاع على نتائج أبنائهم

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن الإجراءات الختامية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2022/2023، إذ حثت مفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية على متابعة عملية حجز التقييمات الشفوية والكتابية على الأرضية الرقمية قبل 4 جوان الداخل، فيما كلفت المديرين بطبع الشهادات الشرفية ودفاتر التقييم في آجال أقصاها 21 منه، على أن يقوم الأساتذة بتسليمها للتلاميذ مع تنظيم لقاء واسع مع الأولياء.

وأمرت الوزارة من خلال المديرية العامة للتعليم في منشور وزاري يحمل الرقم 148 مؤرخ في 25 ماي الجاري، مديري التربية للولايات ومفتشي المدارس الابتدائية ومديري مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بضرورة التقيد التام بتطبيق الإجراءات الختامية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي على أرض الواقع، وذلك بناء على المرجع رقم 14 المؤرخ في 18 جانفي 2023 المتعلق بتنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

7 مهام ختامية تنتظر التجسيد من قبل مديري التربية

وبخصوص مديري التربية للولايات، أفادت المديرية العامة للتعليم، بأنهم مطالبون وجوبا بالسهر على حسن تنظيم جميع الإجراءات المتبقية لامتحان تقييم المكتسبات، ومتابعة تنفيذها والبالغ عددها سبعة أعمال، ويتعلق الأمر أولا بمراسلة مفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية، ومديري المدارس الابتدائية، لمتابعة عملية حجز التقييمات الشفوية والكتابية على الأرضية الرقمية قبل اختتام موعدها المحدد بتاريخ الـ4 جوان الداخل، وثانيا تسليم مطبوعات شهادة تقييم المكتسبات والغلاف الخارجي لدفتر التقييم لمفتشي المقاطعات للغة العربية يوم الخميس الفاتح جوان، وثالثا متابعة إجراء التقييمات الكتابية التعويضية “الاستدراكية” أيام 18 و19 و20 جوان.

بالإضافة إلى الالتزام بمتابعة تنفيذ الإجراء الرابع والمتعلق بالتأكد من عقد مجالس الأساتذة في المدارس الابتدائية قبل يوم 21 جوان، علاوة على توفير مستلزمات طبع الشهادات ودفاتر التقييم لمديري المدارس الابتدائية، فضلا عن متابعة عملية طبع الشهادات ودفاتر التقييم من قبل مديري المدارس الابتدائية خلال الفترة من 18 إلى 21 جوان، بالإضافة إلى الحرص على تسليم شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للتلاميذ يوم الخميس 22 جوان، وجعل هذا اليوم يوما إعلاميا واسعا، مع لقاء الأولياء ومشاركتهم هذا الحدث الهام وغير المسبوق في حياة أبنائهم المدرسية.

المفتشون ملزمون بمتابعة الدورة الاستدراكية “للسانكيام”

وبعنوان مفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية، أوضحت نفس المديرية بأن هذه الفئة مطالبة بالتأكد من الإتمام الكلي لحجز التقديرات الشفوية والكتابية على الأرضية الرقمية قبل اختتام موعدها المحدد بتاريخ 4 جوان الداخل، وإبلاغ مدير التربية كتابيا بذلك، إلى جانب القيام بتسليم مطبوعات شهادة تقييم المكتسبات والغلاف الخارجي لدفتر التقييم لمديري المدارس الابتدائية يوم الأحد 4 جوان، علاوة على متابعة إجراء التقييمات التعويضية أيام 18 و19 و20 جوان، وحجز التقديرات الخاصة بها.

تكليف المديرين بطبع الشهادات والدفاتر في آجال 21 جوان

وفيما يتعلق بمديري المدارس الابتدائية، لفتت المديرية نفسها إلى أنهم مطالبون وجوبا بتنفيذ ثمانية أعمال ختامية على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بمتابعة حجز الأساتذة لتقديرات التقييمات الشفوية والكتابية على الأرضية الرقمية قبل اختتام موعدها المحدد بتاريخ 4 جوان، إلى جانب استلام مطبوعات شهادة تقييم المكتسبات والغلاف الخارجي لدفتر التقييم من مفتشي اللغة العربية يوم الأحد 4 جوان والتأكد من كفايتها، علاوة على إجراء التقييمات التعويضية أيام 18 و19 و20 جوان، فضلا عن عقد مجلس الأساتذة قبل 21 جوان، وحجز تاريخ عقده على الأرضية للتمكن من سحب الشهادات ودفاتر تقييم المكتسبات.

وبالإضافة إلى ذلك، فالمديرون مطالبون أيضا القيام بطبع الشهادات ودفاتر التقييم في الفترة من 18 إلى 21 جوان الداخل، وإبلاغ مفتش المقاطعة للغة العربية بأي طارئ يعيق عملية الطبع، علاوة على إعلام التلاميذ وأوليائهم بتاريخ تسليم الشهادات ودفاتر التقييم المحدد بيوم الخميس 22 جوان بكل الوسائل الممكنة، فضلا عن تنظيم اليوم المفتوح للتلاميذ لتسليم الشهادات للمنتقلين للسنة الأولى متوسط، ودفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي لكل التلاميذ يوم 22 جوان، مع حث الأساتذة على تقديم شروحات وافية للأولياء تخص مستوى تملك التلميذ كل كفاءة من الكفاءات المعينة في دفتر التقييم.

الأساتذة للقيام بمهمة تسليم التلاميذ الشهادات والدفاتر

وفيما يخص أساتذة المدرسة الابتدائية “لمواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية”، أكدت الوصاية على أنهم مدعوون لتسليم الشهادات للمنتقلين للسنة الأولى متوسط، ودفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي لكل التلاميذ يوم 22 جوان، مع تقديم شروحات وافية للأولياء تخص مستوى تملك كل كفاءة من الكفاءات المعينة في دفتر التقييم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للأولياء الاطلاع على “الدفتر الرقمي”، لتقييم المكتسبات الخاص بأبنائهم على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي عبر المنصة الرقمية “أولياء”.