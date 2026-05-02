اقتصاد
للسنة الثانية على التوالي

هذه العلامة التجارية تتحصل على جائزة أفضل زيت زيتون بكر عضوي في الجزائر

سفارة الجزائر بروما
جانب من مراسم تسليم شهادة التتويج

فازت العلامة التجارية الجزائرية “برازا أوليف” التابعة لشركة Domaine Oliécule Bessai” بجائزة أفضل زيت زيتون بكر عضوي في الجزائر للسنة الثانية على التوالي، وذلك خلال المسابقة الدولية “Biol International Prize” في طبعتها لسنة 2026 المخصصة لزيت الزيتون البكر.

ويأتي هذا التتويج ليعزز حضور المنتوج الجزائري في المنافسات الدولية الخاصة بجودة زيت الزيتون، ويؤكد استمرار العلامة في تحقيق نتائج متميزة على المستوى العالمي.

وقد تم تسليم شهادة التتويج إلى السفارة الجزائرية، التي تسلمتها بالنيابة عن الشركة المنتجة، خلال حفل أقيم بمقر وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية بالعاصمة الإيطالية روما يوم 29 أفريل 2026.

ويعد هذا الإنجاز امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققتها المنتوجات الجزائرية في الأسواق الدولية، بما يعكس امتثالها للمعايير العالمية في مجالي الإنتاج والتصدير، ويعزز مكانتها في قطاع زيت الزيتون العضوي.

