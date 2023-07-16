هذه القطاعات ذات الأولوية في زيارة الرئيس تبون إلى الصين

يرافقه مديرو مؤسسات عمومية وبنوك وشركات ناشئة ورجال أعمال

يُرتقب مناقشة على هامش زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى بكين بداية من الإثنين، فرص الشراكة الاقتصادية الجزائرية الصينية، في قطاعات استراتيجية على غرار الطاقة والمناجم والصناعة الغذائية والإلكترونية والميكانيكية والطاقات المتجدّدة والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة والبناء والأشغال العمومية.

وحسب القائمة التي اطلعت عليها “الشروق” الخاصة بقطاع الأعمال، والتي تتضمن أسماء وعناوين ومجالات نشاط المؤسسات التي سترافق الرئيس عبد المجيد تبون في زيارته إلى بكين، والتي تضمّ 151 اسم، يُنتظر أن يلتحق بالصين في قطاع الطاقة نائبا الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك ومديرين بشركة سونلغاز، وفي قطاع الطاقة والمناجم المدير العام لشركة الطاقة الجزائرية، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي والمدير العام بالنيابة لشركة “فيرال”، حيث يحظى قطاع الطاقة والمناجم بأهمية كبرى في ملف الشراكة الجزائرية الصينية.

كما سيتنقل ضمن الوفد الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع “أسميدال”، كممثل لقطاع الصناعة الكيماوية، و22 متعاملا في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية من القطاع الخاص والعام على غرار الرئيس المدير العام لمجمّع “سيفيتال” مليك ربراب وصاحب شركة “كسكس ماما” رضا حشلاف وتعاونيات أخرى لتصنيع الأغذية، وشركة “سعيدة” للمياه المعدنية.

وفي مجال البناء والأشغال العمومية، تتضمن القائمة، الرئيس المدير العام لمجمّع “جيكا” للإسمنت، والمدير العام للشركة الوطنية للأشغال العمومية، والرئيس المدير العام لمجمّع كوسيدار والرئيس المدير العام لمجمع “ديفندوس”، ومتعاملين خواص آخرين، وفي مجال الاتصالات الرئيس المدير لمجمع اتصالات الجزائر عادل بن تومي، والرئيس المدير العام لشركة موبيليس بوخازانة شوقي.

كما تم انتقاء حاضنات تكنولوجية ضمن الوفد الذي سيتنقل الإثنين، ويعود الخميس المقبل، على غرار “لينكوباتور” و”وستينوي” و”سايلاب”، أما بخصوص المؤسسات الناشئة، سيتوجّه نحو الصين صاحب مؤسسة “يسير” لحلول النقل، و”ريميديا” في مجال الطاقات المتجدّدة، و”ستارتاب” آخرون في مجال الدفع الإلكتروني وأنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع السياحة، سيعرض الفرص الجزائرية المتاحة أمام الصينيين كل من الرئيس المدير العام للديوان الوطني للسياحة والمدير العام للديوان الوطني الجزائري للسياحة، كما ستشهد الزيارة محادثات في قطاع الحديد والصلب، يمثل فيها الطرف الجزائري المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب يوسف أحمد المهندي، ومتعاملون آخرون.

وفي مجال الصناعة الصيدلانية، سيحل ببكين المدير العام لمجمع صيدال قويدري وسيم والرئيس المدير العام لبيوفارم عبد الوحيد كرار، إضافة إلى متعاملين خواص في مجال التجهيزات الطبية، ناهيك عن محادثات في قطاع الطاقات المتجدّدة وأيضا في سوقي الجلود والنسيج، سيمثلها متعاملون جزائريون على غرار “جيتاكس”.

وفي ميدان التكنولوجيا والإلكترونيك، سيرافق الوفد الجزائري ممثلي كل من شركات سوناريك وبومار وإيريس، إضافة إلى نماذج عن متعاملين في الصناعة الميكانيكية على غرار “سرياك أوتو ” و”صيّاد أوتو”، وفي مواد التجميل “مخابر فينوس” ومتعاملون آخرون في قطاعات الدهان والنظافة على غرار “فاديركو”، كما سيحضر جلسات الأعمال بالصين رئيس مجلس الأعمال الجزائري الصيني محمد سكندر.

ومن بين المتعاملين العموميين الذين سيمثلون الجزائر، شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر رئيسها المدير العام وشركة تأمين التصدير “كاجاكس” والمدير العام للبنك الخارجي الجزائري لزهر لطرش والبنك الوطني الجزائري لبو محمّد لمين، والمدير العام لوكالة “عدل” فيصل زيتوني، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والرئيس المدير العام لشركات التأمين وإعادة التأمين بن ميسية يوسف والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة زاوي حسين وممثل “أوبيجي”.