خلال اجتماع مع مديري الديوان والبعثة ورؤساء الوفود والمراكز:

هذه تعليمات بلمهدي للتكفل بالحجاج الجزائريين في أحسن الظروف

خ. م
جانب من الاجتماع

شدّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بخصوص التكفل بالحاج الجزائريين في البقاع المقدسة، على “ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات التنظيمية المعمول بها، والتنسيق المستمر بين مختلف أعضاء البعثة”.
وجاء ذلك خلال إشرافه، رفقة رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، الأحد بالجزائر العاصمة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على اجتماع تنسيقي مع المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير البعثة الجزائرية للحج، الطاهر برايك، وكذا رؤساء الوفود والمراكز التابعة للبعثة، المتواجدين بمكة المكرمة.
وخصص اللقاء لمتابعة التحضيرات التنظيمية والخدماتية الخاصة بموسم الحج، والتأكيد على ضمان أفضل الظروف للحجاج الجزائريين، خاصة خلال تأدية المشاعر المقدسة.
وبالمناسبة، قدم بلمهدي جملة من التعليمات المتعلقة بالخدمات المقدمة للحجاج، خاصة ما تعلق بالإيواء، والإطعام، والنقل والإرشاد الديني، والرعاية الصحية، داعيا إلى “السهر على الاستجابة السريعة لانشغالات الحجاج ومعالجة مختلف الحالات بفعالية ومهنية وفي آنها”.
وأكد أيضا على “أهمية التحلي بحسن المعاملة والتواصل الدائم مع الحجاج”، مشيرا إلى أن خدمة الحجاج تعد “مسؤولية وأمانة تتطلب التفاني والانضباط”.
ومن جهته، قدم مدير البعثة الجزائرية للحج، الطاهر برايك، عرضا عن استقبال الحجاج الجزائريين وإسكانهم وإعاشتهم وتحضيرات أيام الحج الكبرى، مؤكدا أن “كل الأمور تجري وفق نسق كامل”، مشيرا أن عدد الحجاج الذين التحقوا لحد هذا اليوم بمكة المكرمة قادمين من منفذ جدة أو من المدينة المنورة يفوق عددهم الـ17 ألف حاجة وحاج.

كما أبرز المتحدث أن أكبر تحدّ يواجه البعثة الجزائرية للحج يتعلق بالمشاعر المقدسة، لافتا إلى أن المعاينة الميدانية أثبتت تقدما كبيرا لأشغال تهيئة الخيام وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها الحاج الجزائري بعرفات ومنى ومزدلفة.

ومن جهتهم، قدم رؤساء المراكز والوفود تقارير مفصلة حول سير العمل استعرضوا فيها مستوى تنفيذ البرامج والخدمات المقدمة، إلى جانب أبرز التحديات الميدانية وسبل معالجتها بما يضمن تعزيز حسن الأداء ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الفرق.

