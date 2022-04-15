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هذه حقيقة الصورة المتداولة على أنها طريق وسط الغابات الجزائرية؟

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة الصورة المتداولة على أنها طريق وسط الغابات الجزائرية؟

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها لطريقٍ وسط جبال خضراء في الجزائر. فما حقيقة الصورة؟

يظهر في الصورة طريقٌ يخترق جبالاً تكسوها الخضرة، وجاء في التعليق المرافق “ليست أدغال إفريقيا ولا الأمازون هذه غابة إيعكورن الخضراء بجبال جرجرة”.

وتقع جبال جرجرة في منطقة القبائل شرق الجزائر وتشكّل سلسلة تمتدّ بين البويرة وبجاية وتيزي وزو، وهي من المناطق السياحيّة التي تتميّز بمناظر خلاّبة.

صورة من البرازيل

إلا أنّ الصورة المستخدمة في المنشورات المتداولة لا علاقة لها بالجزائر. فقد أرشد البحث إلى أنّها منشورة في حساب مصّور برازيليّ على موقع إنستغرام.

وجاء في التعليق المرافق لها أنّها ملتقطة في منطقة ساو باولو. كما نشر المصوّر الصورة نفسها ضمن ألبوم في موقع فليكر، يبرز فيه مواقع أخرى من الطريق السريع نفسه في البرازيل والذي يحمل اسم Rodovia dos Imigrantes.

وبالبحث باسم الطريق السريع يمكن العثور على مقاطع فيديو عدّة تظهر تفاصيله.

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