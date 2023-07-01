هذه خطوات “الطعن” في قرارات التوجيه لتلاميذ “البيام” والثانوي

أوامر برقمنة العملية وإعلان النتائج في 20 جويلية

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين بضرورة التقيد بتنفيذ تسعة تدابير إجرائية تنظيمية على أرض الواقع، بغية تحقيق الضبط المحكم والدقيق لمختلف المراحل المرتبطة أساسا بدراسة طعون التلاميذ حول “التوجيه المدرسي” دراسة شاملة وعميقة، فيما دعت أولياء الأمور إلى إيداع “طلبات التظلم” في آجال أقصاها 16 جويلية الجاري، على أن يتم البت فيها وإعلان النتائج في حدود 20 منه.

وفرضت الوزارة على مديري التربية للولايات، ضرورة إنجاز عملية الطعون بجميع مراحلها بصفة حصرية رقميا، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، وكذا لأجل مواصلة عملية رقمنة الإجراءات المتعلقة بتسيير تمدرس التلاميذ، ومن ثمة الرفع من جودة الخدمات التربوية.

وأوضحت الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية، في منشور وزاري يحمل الرقم 504 مؤرخ في 24 جوان المنصرم، بأن مديريها الولائيين مطالبون وجوبا بتطبيق حزمة إجراءات تنظيمية على أرض الواقع، لأجل الضبط المحكم والدقيق لمختلف المراحل المرتبطة بتسيير عملية الطعن في مجالس القبول والتوجيه، ويتعلق الأمر أولا بأهمية الانخراط التام في مسعى تبليغ تلاميذ مستوى الرابعة من التعليم المتوسط والأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وأولياء أمورهم في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 27 جوان وإلى غاية 16 جويلية الجاري، بقرارات مجالس القبول والتوجيه، عن طريق توظيف كل الوسائل المتاحة، لاسيما عند تسليم كشوف تقويم نتائج الفصل الدراسي الثالث، وعبر فضاء الأولياء في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، وكذا من خلال نشر نسخة من قرارات ذات المجالس على مستوى المؤسسة التعليمية.

إيداع “طلبات التظلم” في نتائج التوجيه قبل 16 جويلية

كما سيكون مديرو التربية مدعوين من خلال مصالحهم المختصة، لتبليغ أولياء أمور التلاميذ المعنيين بإمكانية تقديم الطعون في قرارات هذه المجالس في نفس الفترة المذكورة سابقا “من 27 جوان إلى 16 جويلية”، علاوة على الانخراط في مسعى تكليف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بإجراء مقابلات مع أولياء التلاميذ المعنيين لتقديم كل التوضيحات الخاصة بقرارات توجيه أبنائهم.

بالإضافة إلى ذلك فمديرو التربية للولايات، مطالبون أيضا بإعلام أولياء التلاميذ المعنيين، بأنهم مدعوون لملء استمارة “طلب الطعن” والتي يستخرجونها من الفضاء المخصص لقطاع التربية الوطنية، أو التقرب من المؤسسات التربوية (المتوسطات أو الثانويات)، لاستلام نفس الاستمارة مع توقيعها وإيداعها لدى المؤسسة مقابل وصل تسلمه لهم.

وطلبت نفس المصالح من مديري التربية، إسداء تعليمات لمديري المؤسسات التربوية (متوسطات أو ثانويات)، للتكفل بدراسة طلبات الطعون مع مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وإبداء رأيه بشأنها والمصادقة عليها بعد التحقق من ملاءمتها للشروط المنصوص عليها، على أن يشرف مدير المؤسسة التعليمية على عملية حجز المعلومات المتضمنة في استمارات طلبات الطعون في الحساب الخاص به، كما يقوم بإرسال ملفات الطعون المتكونة من نسخ من بطاقات المتابعة والتوجيه للتلاميذ المعنيين المستخرجة من الأرضية الرقمية واستمارات طلبات الطعون ووثائق ثبوتية أخرى إن وجدت إلى مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي و المهني.

جمع ملفات الطعون بمراكز التوجيه قبل 18 جويلية

كما أشارت الوزارة إلى أن مديري التربية مطالبون من خلال مصالحهم المختصة، بمراقبة عملية جمع ملفات الطعون، والتي لا بد أن تتم على مستوى مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذي يتولى تنظيمها ودراستها تحضيرا لأعمال اللجنة الولائية للطعن في أجل أقصاه 18 جويلية الجاري.

وأبلغت الوصاية مديريها التنفيذيين بأن اللجنة الولائية للطعن تعقد اجتماعها يومي 19 و20 جويلية الجاري، للبت في الطعون المقدمة وفق المبررات المنصوص عليها في المنشور الوزاري رقم 174 المؤرخ في 12 جويلية 2008، الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره.

“حجز وتوثيق” نتائج الطعون عبر الأرضية الرقمية

كما دعت الوزارة إلى ضرورة الحرص على حجز كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الولائية للطعن، عبر حساب رئيس المصلحة المكلف بالتنظيم التربوي حسب الحالة، وذلك فور الانتهاء من أشغال اللجنة، بغية تمكين أولياء التلاميذ من الاطلاع عليها في الفضاء المخصص لهم، على أن يتم “توثيق” سير أشغال اللجنة الولائية للطعن في محاضر خاصة، تستخرج عبر حساب رئيس المصلحة المعني من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوصاية.