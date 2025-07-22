هذه خلفيات المضاربة بالتفاح… وسنقطع الطريق أمام الوسطاء 

مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية أحمد مقراني لـ"الشروق":

تبدأ أسواق وطنية في عدة ولايات، الأسبوع المقبل، في استقبال منتوج التفاح مباشرة من الفلاحين، في خطوة أشرفت عليها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لكسر المضاربة، في وقت يؤكد مدير ضبط النشاطات أحمد مقراني أن التدخل هدفه ضمان الوفرة وقطع الطريق أمام الوسطاء.

ويجزم مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوزارة تحركت ميدانيا، بصفة استباقية، لضمان تسويق محصول التفاح مباشرة من الفلاح إلى المستهلك، من دون المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين كانوا يستعدون لفرض أسعار غير واقعية، على حد تعبيره.

وقال مقراني: “وصلتنا اتصالات من عدد من الفلاحين في ولايات إنتاج التفاح، أبلغونا فيها بمحاولات بعض الوسطاء الضغط لشراء محاصيلهم بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة للمستهلك، أو عدم قطفها حاليا لمنع بيعها بسعر منخفض للمواطن، كما أن بعضهم كان يسعى لرفع السعر إلى أكثر من 500 أو 600 دينار للكيلوغرام، وهي أرقام لا تعكس الواقع الإنتاجي ولا قدرة المواطن على الشراء.”

وأضاف مقراني: “تحركنا بسرعة لقطع الطريق على هذه المحاولات، وقررنا فتح الفضاءات التجارية التابعة للوزارة – خاصة تلك الموجودة داخل أسواق الجملة التابعة لشركة ماقرو – أمام الفلاحين مجانا، دون أي رسوم أو تكاليف، لتمكينهم من تسويق التفاح مباشرة للمواطن بسعر يتراوح بين 200 و250 دينار للكيلوغرام، ولن يتجاوز الخطوط الحمراء في أقصى الحالات.”

وأوضح مقراني أن عملية قطف التفاح قد بدأت فعليا في عدد من الولايات، وأن الوزارة فضّلت التدخل في الوقت المناسب قبل دخول المحصول إلى السوق، لمنع أي تلاعب بالكميات أو الأسعار، مضيفا: “هذه الخطوة ليست ظرفية بل جزء من تصور شامل لتحرير آليات السوق وضمان العدالة بين المنتج والمستهلك”، وأردف قائلا: “نريد أن يستفيد الفلاح من تعبه، وأن يصل المنتوج إلى الموائد الجزائرية دون تضخيم في الأسعار.”

كما أشار المتحدث إلى أن الوزارة ستُوسّع هذه التجربة لاحقا لتشمل منتجات فلاحية أخرى، حيث ستخضع العملية لمتابعة ميدانية لصيقة من طرف مصالح الرقابة، مضيفا أن “الوسطاء تم تجاوزهم هذه السنة خاصة أولئك الذين كان هدفهم إلهاب السوق، وسنراقب الأسعار عبر كل النقاط، ونتدخل كلما لزم الأمر لمنع أي تجاوز أو ممارسات غير نزيهة”.

وختم تصريحه بالتأكيد أن “المواطن سيشتري التفاح هذا الموسم بسعر معقول، والفلاح لن يُستغل بعد اليوم، هذه سياسة مستمرة واستباقية لن تتوقف عند منتج واحد، سنشتغل بشكل استباقي لمنع أي زيادات قد ترهق جيب المواطن.”

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التجارة لولاية سطيف، وفق بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، عن تحضير الفضاء المجاني بسوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه “ماقستيفال – سطيف”، لتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم مباشرة دون وسطاء، في إطار تشجيع البيع المباشر من الفلاح إلى كل من تجار التجزئة ، تجار الجملة وكذا المستهلك.

وستنطلق هذه العملية ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث تهدف إلى ضمان أسعار عادلة تثمّن مجهود الفلاح، وتحدّ من استغلال الوسطاء والمضاربين، مع تعزيز تموين السوق بصفة منظمة وشفافة.

وكان زيتوني، قد ترأّس صبيحة الاثنين 21 جويلية 2025، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، خصّص لتقييم مدى تنفيذ برامج العمل القطاعية بالتزامن مع بداية موسم جني عدد من المحاصيل الفلاحية، وفي مقدّمتها فاكهة التفاح ووجّه تعليمات صارمة إلى الإطارات المركزية بضرورة حماية الفلاح من كل أشكال الاستغلال، وضمان تسويق منتوجه بسعر عادل.