هذه رزنامة التقييمات الكتابية لـ “السانكيام البديل”

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الرزنامة اليومية للتقييمات الكتابية، في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي أو ما يعرف “بالسانكيام البديل”، في دورته الأولى وبصيغته الجديدة.

إذ ستنطلق الاختبارات هذا الأحد وتختتم في 25 ماي الداخل، على أن يتم اختبار المترشحين في 12 مادة تعلمية بحجم ساعي أدناه 45 دقيقة و أعلاه ساعة و 45 دقيقة، بحسب طبيعة كل مادة.

وتبرمج التقييمات الكتابية بشكل غير متتالي، وذلك يوما بعد يوم، وفي الفترة الصباحية فقط، على مدار أربعة أسابيع، على أن يتوج التلاميذ المنتقلون إلى القسم الأعلى أي السنة أولى متوسط، بمنحهم شهادات شرفية ودفتر التقييمات في حدود 22 جوان المقبل.