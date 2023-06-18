هذه شروط الأضحية السليمة وحذار من التدليس

بياطرة وأئمة يعددون الجوانب الشكلية والصحّية لجواز الأضحية

يجهل كثير من الجزائريين طرق ومعايير اقتناء أضحية العيد، سواء من الناحية الشكلية أم الشرعية، وهو ما يجعل المختصين ينصحون باقتنائها من نقاط البيع المعتمدة التي تتوفر على بيطري يفحص الماشية ويقدم النصيحة للزبون إذا احتاجها.

وفي هذا السياق، أفاد دحمان نجيب، المفتش البيطري، بأنّ الحالة الصحية للأضحية تنقسم إلى جانبين: جانب شكلي ظاهر وجانب خفي غير ظاهر من اختصاص البيطري وحده. وقدّم البيطري نجيب دحمان جملة من النصائح والتوصيات للمواطنين قبل إتمام عملية الشراء، منها التركيز على الحالة العامة للأضحية وكذا الصوف الذي يكون لامعا عندما تكون الأضحية في صحّة جيدة.

وأوضح دحمان “أنّ الزبون يتأكد من أن الأضحية سمينة بتحسس اللية “أسفل البطن” فيضع يديه بين الأضلع وعندما يجد أن يديه لا تدخلان، فهذا أيضا مؤشر إيجابي على أنّ الأضحية مملوءة العضلات والشحم”.وحذّر المفتش البيطري من حيلة يعتمدها بعض الموالين لخداع الزبائن، حيث يضعون كميات من الملح للماشية، وبالتالي، تعطش وتشرب كميات كبيرة من الماء، وعندما يتفقدها الزبون في نقاط البيع يجدها ثقيلة جدا.. وللتأكد هنا، يضع يديه تحت بطن الحيوان ويتحسسن المنطقة جيّدا إذا كانت ماء أو عضلات..

هذه هي المخرجات “Abces” التي تؤثر على سلامة الأضحية

ونبّه دحمان إلى وجود مخرجات “Abces” وخاصة على مستوى الرقبة أو الأرجل حيث يفضل عدم اقتنائها في هذه الحالة لأنها أحيانا تكون في بدايتها صغيرة وتحمل بعض البكتيريا غير المحمودة في الدم”.

وقال أيضا: “من الممكن للمربي أو الزبون فحص المخرج إذا وجده صلبا فيشتري لكن إذا وجده لينا لا يشتري من الأحسن”. ويتم التخلص من المخرجات بعد الذبح بنزع المخرج والمنطقة المحيطة به، مطمئنا بعدم وجود أي تأثير للمخرج الصلب على سلامة الأضحية أو جوازها.

ومن الجوانب الأخرى التي يجب مراعاتها في أثناء الشراء، ذكر محدثنا عمر الأضحية وهو ما يتجلى حسب الأسنان السفلية للحيوان فإذا كان عنده اثنان فهو ثني وإذا كان أربعة فهو رباعي أو 6 فهو كبش جامل ويكون لحمة عاصيا ويابس وعليه من المستحسن شراء الكبش الثني أو الرباعي. ويتفحص الزبون أيضا بحسب إرشادات البيطري دحمان نجيب العيوب الشكلية على مستوى الأرجل إذا لم تكن الأضحية تعرج وإذا لم تكن الأذن مقطعة رغم أنّ العيب في الأذن يكون أحيانا بسبب شريحة توضع فيها لكن إذا لم يسل الدم منها والتئم الجرح لا يوجد أي إشكال لافتا إلى أهمية عدم وجود كسور أو جروح في الشاة.

سيلان الأنف دليل على مرض الحيوان

وحذّر محدثنا من وجود سيلان من الأنف فهذا دليل على مرض في الحيوان يفضل تجنبه، خاصة إذا كان عنده الخنان، فالسائل الأخضر يعني وجود طفيلي وإذا كان أصفر فهذا يعني بكتيريا وفي هذه الحالة يفضل الامتناع عن الشراء لأنه يخفي عيوبا وأمراضا إما على مستوى الرئة أو الجهاز التنفسي أو الدماغ.

ونصح دحمان نجيب المواطنين بالشراء من نقاط البيع المعتمدة التي تتوفر على بيطري أو الشراء من المزارع مباشرة لأنّ صاحب المزرعة يقوم بمتابعة بيطرية دائمة لماشيته ويحوز دفترا صحيا لها.

هذه الشروط الشرعية لجواز الأضحية

بدوره، أفاد محمد الأمين بلغيث، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الجزائر، بأنّ الأضحية من سنن الأنبياء يقدّمها الإنسان من أحسن ما عنده لقوله- تعالى-: “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون”. وبيّن الله أن الأضحية هي تقرب لله تعالى لقوله- تعالى-: “لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم”، بمعنى أنّ الأضحية تكون طاعة لله وامتثالا لأمره.

ويحرص الإنسان عند اختيار الأضحية على تقديم الأفضل والأحسن والأجود حيث ذكر الفقهاء كثيرا من التفاصيل في خلو الأضحية من العيوب، ومنها ألا تكون عرجاء أو مكسورة أو عوراء، وأن يختار الإنسان الأضحية من أفضل الأموال التي عنده “النظيفة الطاهرة”، مع تجنب بعض العيوب الخلقية، كأن تكون مقطوعة الأذنين أو مكسورة القرنين لأكثر من الثلث وكذا عمر الشاة أيضا لا يجب أن يقل عن سنة أي الثني فما فوق..