هذه شروط توظيف الأساتذة في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا

وقّع وزراء التربية والخارجية والمالية والمدير العام للوظيفة العمومية قرار وزاريا مشتركا، يحدّد شروط وكيفيات توظيف أساتذة ومستخدمي المدرسة الجزائرية الدولية في فرنسا.

القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 62)، يحدّد شروط توظيف الأساتذة والمستخدمين الإداريين في ما يلي:

أن يكون جزائري الجنسية، ومقيمًا بفرنسا.

أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية.

أن تتوفر فيه المؤهلات التي يقتضيها منصب الشغل المطلوب.

ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى مع شغل المنصب المراد الالتحاق به.

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.

ألا يكون قد ارتكب أعمالا تمسّ بالسيادة والمصلحة الوطنية.

ويتمّ التوظيف في هذه المدرسة عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، ووفقا لاحتياجات المؤسسة. بعد موافقة اللجنة الخاصة المنشأة لدى سفارة الجزائر بفرنسا.

تحديد قيمة نفقات تمدرس التلاميذ الأجانب في المدرسة

وفي 6 سبتمبر، صدر بالجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدّد قيمة نفقات تمدرس التلاميذ الأجانب في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.

القرار المؤرخ في 11 جوان 2023، والصادر في العدد 55 من الجريدة الرسمية، يحدّد مبلغ نفقات التمدرس للفئة المذكورة بالشكل التالي:

التعليم الابتدائي: 52.732 دينار جزائري،

التعليم المتوسط: 76.169 دينار جزائري،

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي: 105.465 دينار جزائري.

على أن يدفع مبلغ النفقات بعملة البلد المضيف. وفق سعر صرف العملة الوطنية الذي يحدّده بنك الجزائر. بموجب القرار الوزاري المشترك.

ووقع هذا القرار كل من وزراء التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، والمالية لعزيز فايد.

وتقدّم المدرسة الدولية الجزائرية دروسها بالمجان لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا. في حين يُلزم التلاميذ الأجانب بدفع نفقات تمدرس سنوية.