هذه شروط وكيفيات التسجيل لنيل شهادة الماستر

مسابقة ورسالة تزكية وإقصاء من تلقى عقوبات تأديبية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط الالتحاق وكيفيات التوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر.

وأوضح قرار وزاري مؤرخ في 2 أوت الجاري اطلعت عليه “الشروق”، أن الماستر يكتسي طابعا وطنيا، بحيث يمكن للحائزين على شهادة الليسانس الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي أو الحائزين على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، الالتحاق بالدراسات الجامعية لنيل الماستر.

وحسب القرار، يمكن السماح للالتحاق بالدراسة في السنة الأولى لنيل شهادة الماستر للحائزين على شهادة ليسانس نظام “آل آم دي” الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالمي، وكذلك للحائزين على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

ويذكر القرار، أنه يمكن السماح للالتحاق بالدراسة في السنة الثانية لنيل شهادة الماستر حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة وبناء على موافقة لجنة الترتيب والتوجيه للحائزين على شهادة بكالوريا + 4 سنوات الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي أو الحائزين على شهادة أجنبية، أو على شهادة في العلوم الطبية أو شهادة أجنبية معترف بها.

وتم التأكيد على شرط المسابقة للتسجيل في طور الماستر، وأوضح القرار “يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس شهادة أو على أساس اختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة”، كما يمكن لمؤسسة التعليم ضمان التسجيل في السنة الأولى ماستر لكل مترشحيها الحائزين على شهادة الليسانس للدفعة الأخيرة المتخرجة من المؤسسة، كما تخصص حصة إضافية تقدر بـ20 بالمائة من المقاعد البيداغوجية المفتوحة في السنة الأولى ماستر لكل عرض تكوين للمتخرجين القدامى للمؤسسة وللمترشحين الذين ينتمون لمؤسسات التعليم العالي الأخرى.

واشترط القرار على المترشحين لنيل شهادة الماستر، إظهار رسالة تحفيز مرفوقة ببطاقة الرغبات، على أن يُحرم من تلقى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية خلال مرحلة الليسانس من التسجيل في الماستر لمدة سنة.