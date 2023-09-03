هذه شروط ومكافآت ممارسة البحث العلمي

مشروع مرسوم تنفيذي يمكن غير الأجراء من المشاركة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافآتها، ووفق التنظيم الجديد يمكن للمؤسسات والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص التي تضمن نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، دعوة الباحثين بوقت جزئي إلى المشاركة في تنفيذ نشاطات وأعمال بحث، على أن يتم توظيفهم أساساً من بين الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والباحثين الدائمين والإطارات التابعة لمختلف قطاعات النشاط، والباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج، والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الدائمين في وضعية التقاعد، إضافة إلى حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء.

وقالت الوزارة في أسباب عرض مشروع مرسوم تنفيذي، اطلعت عليه “الشروق”، إنه “يأتي لوضع الترتيبات المناسبة للاستفادة من الخبرة المكتسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المحالين على التقاعد للتكفل بنشاطات بحث أو لتأطير ما تبقى من أطروحات دكتوراه”.

وأوضحت الوصاية أن “ممارسة البحث العلمي غير مرتبطة بالإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الأحكام ستمكن حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء من المشاركة في تنفيذ نشاطات البحث باعتبارهم العمود لتوطين مكافأة الباحثين في إطار البرامج الوطنية للبحث لدى الوكالات الموضوعاتية للبحث، بدلاً من مؤسسات إلحاق المشاريع”.

وحسب النص المقترح، سيتم توظيف الأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم والمتقاعدين منهم وحامل شهادة الدكتوراه غير الأجير، بصفة باحث بوقت جزئي، بنفس شروط الرتبة والتأهيل الخاصة بالباحث الدائم، كما يتم توظيف الأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم المتقاعد على أساس الرتبة التي أحيل بها على التقاعد.

ووفق الترتيبات الجديدة، “يلتزم الباحث بالوقت الجزئي بتقديم تقرير عن نشاطاته سنويا، ويتضمن حالة تقدم مشروع أو مشاريع البحث في طور التنفيذ التي كلف بها، ويرسله رئيس المشروع إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث لتقييمها”، كما يمكن للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المتقاعدين استكمال تأطير ما تبقى لهم من مشاريع الدكتوراه المشرف عليها قبل إحالتهم على التقاعد، ومتابعة أنشطتهم ضمن الشروط المحددة.

وفي الجانب المالي لهذا النشاط البحثي، أشار المشروع إلى أنه يتم مكافأة الباحثين بوقت جزئي وفقًا لمبالغ محددة، حيث يستفيد أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ” وأستاذ محاضر قسم “أ” وأستاذ بحث قسم “أ” من 50 ألف دينار، فيما يستفيد الباحث بوقت جزئي والذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث، من مكافأة عن نشاطات البحث، حيث يستفيد الأستاذ الاستشفائي الجامعي والأستاذ ومدير بحث من 60.000 دج، أما أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب” وأستاذ محاضر قسم “ب” وأستاذ بحث قسم “ب” فيستفيدون من 45.000 دينار، أما أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم “أ” ومكلف بالبحث فمنحتهم تقدر بـ35.000 دج، فيما يستفيد أستاذ مساعد قسم “ب” وملحق بالبحث من 25.000 دج، علما أن المكافأة تُدفع كل سنة، حسب مدة العقد، وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.