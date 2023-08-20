هذه قائمة الأدوات المدرسية لكافة الأطوار

نشرت وزارة التربية الوطنية، الأحد، المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2023-2024، التي لم يعلن عن تاريخها بعد.

وأوضحت الوزارة في منشور لها أن المدونة تأتي سعيا إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية ومواصلة تجسيد الإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية.

وتضمن المنشور قائمة بالأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث برسم الموسم الدراسي 2024/2023.

وقد أعدّت هذه المدونة التي تمثل الحد اللازم الذي يجب اعتماده، طبقا لمستلزمات تطبيق البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي، وبكل شعبة. يؤكد المصدر ذاته.