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اقتصاد

هذه قائمة الأسعار المرجعية الجديدة للعقار

الشروق أونلاين
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هذه قائمة الأسعار المرجعية الجديدة للعقار

أعلنت المديرية العام للضرائب عن صدور الأسعار المرجعية للعقار، الصالحة للسنتين 2025 و2026.

ونشرت المديرية على موقعها الالكتروني، قائمة الأسعار المرجعية الجديدة للعقار، الموجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بمعاملات عقارية للأملاك المبنية وغير المبنية.

وتتضمن القائمة الأسعار الدنيا والقصوى التي تسمح بتقييم قيمة العقار، حسب البلديات، طبيعة الأملاك (مباني فردية, جماعية, تجارية أو لاستخدام مهني, أراضي..)، حالته وخصائصه، إضافة إلى موقعه (وسط المدينة، ضاحية، منطقة معزولة…)

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