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جواهر

هذه قصة عاملة النظافة التي تحصلت على الليسانس بتفوق من جامعة باتنة!

جواهر الشروق
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هذه قصة عاملة النظافة التي تحصلت على الليسانس بتفوق من جامعة باتنة!

صنعت عاملة نظافة الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تكريمها مع المتفوقين المتحصلين على شهادة الليسانس بجامعة باتنة.

وقالت الطالبة الطموحة، سعاد أونيسي، وهي زوجة وأم إنها كانت تكتب الشعر وتشتغل عاملة نظافة فنصحها الأساتذة باجتياز البكالوريا كونها توقفت في الثالثة ثانوي، فأعادت التسجيل في 2019 في أوج جائحة كورونا، وتمكنت من تحقيق مرادها والالتحاق بالجامعة.

يذكر أن سعاد أونيسي تشتغل عاملة نظافة بكلية الشريعة بجامعة باتنة التي تحصلت فيها على شهادة الليسانس، وتطمح أن تواصل لنيل الدكتوراه بالرغم من ظروفها المادية والأسرية.

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