هذه مدة غياب عطال عن الميادين

سيغيب الدولي الجزائري يوسف عطال لعدة أسابيع بسبب إصابته بكسر على مستوى الكتف، في المباراة الأخيرة مع ناديه نيس أمام نادي كليرمون..

وأكدت صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية إصابة عطال بكسر في الكتف، قبل أن تضيف بأن اللاعب لن يكون بإمكانه المشاركة مع نادي “النسور” لعدة أسابيع، دون تحديد المدة بالضبط.

وقدرت تقارير إعلامية أخرى مدة الغياب بثلاثة أسابيع، وهو ما يجبره على تضييع العديد من مباريات فريقه، على أمل اللحاق بمبارتين مع ناديه، قبل المباراة الفاصلة للخضر أمام الكاميرون، ولقاء الذهاب بياوندي يوم 24 مارس المقبل.