-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه مدة غياب عطال عن الميادين

سليم.ع
  • 37
  • 0
هذه مدة غياب عطال عن الميادين
أرشيف

سيغيب الدولي الجزائري يوسف عطال لعدة أسابيع بسبب إصابته بكسر على مستوى الكتف، في المباراة الأخيرة مع ناديه نيس أمام نادي كليرمون..

وأكدت صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية إصابة عطال بكسر في الكتف، قبل أن تضيف بأن اللاعب لن يكون بإمكانه المشاركة مع نادي “النسور” لعدة أسابيع، دون تحديد المدة بالضبط.

وقدرت تقارير إعلامية أخرى مدة الغياب بثلاثة أسابيع، وهو ما يجبره على تضييع العديد من مباريات فريقه، على أمل اللحاق بمبارتين مع ناديه، قبل المباراة الفاصلة للخضر أمام الكاميرون، ولقاء الذهاب بياوندي يوم 24 مارس المقبل.

مقالات ذات صلة
شبيبة القبائل تدعم صفوفها بفرانكو جزائري

شبيبة القبائل تدعم صفوفها بفرانكو جزائري

هذا ما طلبه إيتو من لاعبي الكاميرون قبل مواجهة الجزائر (فيديو)

هذا ما طلبه إيتو من لاعبي الكاميرون قبل مواجهة الجزائر (فيديو)

مدرب ليفربول يعلّق على مواجهة صلاح وماني في نهائي “الكان”

مدرب ليفربول يعلّق على مواجهة صلاح وماني في نهائي “الكان”

لاعبو “الخضر” يعزون في وفاة الطفل ريان

لاعبو “الخضر” يعزون في وفاة الطفل ريان

تفاصيل عن “قارورة ماء” الحارس المصري أبو جبل (فيديو)

تفاصيل عن “قارورة ماء” الحارس المصري أبو جبل (فيديو)

إيتو يُلهب “فاصلة “المونديال” بخطاب ناري

إيتو يُلهب “فاصلة “المونديال” بخطاب ناري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد