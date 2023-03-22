هذه مواقيت الإمساك والإفطار لجميع ولايات الجزائر

نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الأربعاء، مواقيت الإمساك والإفطار الخاصة بشهر رمضان 1444 ه، لجميع ولايات الجزائر.

وتضمّ المواقيت التي نشرتها الوزارة، ثلاثة مجموعات، بحيث تضمّ كل مجموعة ولاية رئيسية وعددا من الولايات القريبة منها.

وترتبط أوقات بداية ونهاية عبادة الصيام في كل ولاية، بعدد معيّن من الدقائق التي تُضاف أو تطرح من وقت الإمساك والإفطار الخاص بالولاية الرئيسية في كل مجموعة.

فموعد الإمساك في ولاية بومرداس ليوم الخميس 1 رمضان، على سبيل المثال، يكون قبل دقيقة واحدة عن الإمساك والإفطار في ولاية الجزائر، أي: الـ5:10 بالنسبة للإمساك، والـ 19:04 بالنسبة للإفطار.

أما ولاية بسكرة، المرتبطة بتوقيت ولاية الجلفة، فسيكون الموعد فيها 10 دقائق قبل الجلفة بالنسبة للإمساك، و9 دقائق قبل نفس الولاية بالنسبة للإفطار.

وفي ولاية تمنراست، يمسك الصائمون قبل 13 دقيقة عن موعد الإمساك في أدرار، ويفطرون قبل 23 دقيقة عن موعد الإفطار في نفس الولاية.