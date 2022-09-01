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الجزائر

هذه مواقيت الصلاة الرسمية لجميع ولايات الجزائر

محمد عبد المؤمن
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هذه مواقيت الصلاة الرسمية لجميع ولايات الجزائر
أرشيف
جامع الجزائر

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الخميس، اليومية الرسمية لمواقيت الصلاة لعام 1444 ه، في جميع ولايات الوطن.

وتمّ تقسيم المواقيت التي تتضمنها اليومية على 3 مجموعات من الولايات. بحيث تضمّ الأولى ولايات شمال الوطن، وهي مرتبطة زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية الجزائر.

أمّا المجموعة الثانية فهي تضمّ الولايات الداخلية، وهي مرتبطة زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية الجلفة. فيما تضمّ المجموعة الثالثة ولايات الجنوب، وهي مرتبطة أيضا زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية أدرار.

وللتعرّف على مواقيت الصلوات الخمس الخاصة بولايتك، يمكنك ببساطة إضافة أو طرح عدد الدقائق المبيّنة في الجدول الخاص بالولاية، إلى أو من التوقيت الخاص بالولاية المرتبطة بها (الجزائر، أو الجلفة، أو أدرار).

مثال: توقيت صلاة الفجر في ولاية بومرداس يوم الجمعة 5 صفر 1444ه= الساعة 04:50 (توقيت صلاة الفجر في ولاية الجزائر) – 1 دقيقة = الساعة 04:49.

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