هذه هي أهم الوظائف المستقبلية التي ستحقق لك دخلا جيدا!

هل تعلم ما هي وظائف المستقبل التي تحقق دخلا جيدا لأصحابها دون أن يبذلوا مجهودا عضليا كبيرا؟ وهل تعلم أن القاسم المشترك بينها هو التكنولوجيا؟

وفقا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 50٪ من الموظفين سيحتاجون إلى تطوير مهاراتهم بحلول عام 2025.

لذلك تعتبر هذه المهن بين أكثر المهن التي سيزداد عليها الطلب في المستقبل:

مطور برامج

أصبحت وظيفة تطوير البرامج من أحد أكثر المهارات المطلوبة لشركات التكنولوجيا وبين مجموعات الباحثين.

وفي استطلاع شمل أكثر من 500 من العاملين في مجال التكنولوجيا، قال 37٪ من المشاركين أن مطوري البرمجيات سيكونون أهم وظيفة تقنية في المستقبل.

محلل البيانات الضخمة

من المرجح أن ينمو سوق تحليلات البيانات الضخمة العالمية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2025، مما يولد إيرادات تزيد عن 68 مليار دولار.

وسيصبح محللو البيانات القادة الجدد في مجال تطوير الأعمال، بفضلقدرتهم على تحليل كميات هائلة من المعلومات لصالح أصحاب العمل، وفقا لموقع futurelearn.

وظائف الصحة النفسية

كشفت إحدى الدراسات أن مهارات الصحة العقلية ظهرت في إعلانات الوظائف الفريدة بنسبة 230 ٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2016.

ومع تعقيدات الحياة، وارتفاع معدل الضغوط النفسية،ازداد الطلب على أطباء ومختصين نفسانيين.

ووفقا لموقع insider يعمل علماء النفس بمعدل 36.8 ساعة في الأسبوع ويبلغ متوسط دخلهم السنوي 73،247 دولارا.

مدرس على الإنترنت

يتمثل الاتجاه الرئيسي في مهن المستقبل في التدريس عبر الإنترنت، حيث بدأ المعلمون في البحث عن سبل الوصول إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

يعتبر هذا الأمر جيدا للمعلمين الذين يرغبون في تنمية أعمالهم لنشر المعرفة، والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب بدون مشقة انتقال أي طرف للآخر.

مهندس مستشفى

تعتبر وظيفة مهندس مستشفى على قائمة مهن المستقبل، يتمثل دورهفي تطبيق التقنيات التي تعتبر ضرورية لحل جميع أنواع المشاكل في المستشفيات.

مدير النفايات

زاد إنتاج المخلفات بشكل كبير، خاصة الصلبة منها، مما أدى إلى الحاجة إلى إدارة هذا الأمر.

يحتاج مدير النفايات إلى رؤية القمامة بشكل مختلف، وإنشاء مشاريع وحلول جديدة لإيجاد طرق أفضل للتعامل مع كل تلك المواد المهملة.

مهندس معماري ثلاثي الأبعاد

في قطاع الهندسة، سيتم الاعتماد على المساحات ثلاثية الأبعاد، ولهذا السبب يجب أن يتخصص المحترفون في هذا المجال لتقديم تجربة أكثر واقعية لعملائهم.

متخصص في علم الوراثة

هذه المهنة ستكتسب مساحة أكبر في السنوات القادمة، ويمكن من خلالها تحديد الأمراض التي قد يصاب بها الشخص مستقبلا، والعمل على حلها حتى قبل ظهور الأعراض.

أخصائي تجارة الكترونية

مع وجود العديد من المتاجر الافتراضية التي تتنافس عبر الإنترنت، فإن تعلم أساليب التجارة الالكترونية وأسرارها مهم جدا للانطلاق في هذا العمل.

محلل وسائل التواصل الاجتماعي

يقوم محترفو وسائل التواصل الاجتماعي بتخطيط وإنشاء وتحليل منشورات الملف الشخصي.

لذلك، فإن هذا التخصصمطلوب كثيرا الآن وفي السنوات القادمة، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقع hotmart.

كاتب محتوى

تسعى الكثير من الشركات والمؤسسات في شتى المجالات للاستعانة بكتاب المحتوى والاستفادة من قدراتهم الإبداعية.

كما يمكن لهؤلاء الكتاب أن يعملوا لحساب وسائل الإعلام والوكالات أو الحكومات أو لحسابهم الخاص.

ووفقا لمنصة “إنديد”، التي تعتبر أكبر منصات التوظيف في العالم، يبلغ الدخل السنوي لكتاب المحتوى نحو 59 ألف دولارا.