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رياضة

هذه هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري أمام الأردن

عمر سلامي
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هذه هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري أمام الأردن

أعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري، التي ستدخل مباراة الأردن.

وأجرى بيتكوفيتش تغييرين على التشكيلة الأساسية، مقارنة بتلك التي اعتمد عليها في مباراة الأرجنتين.

وجدد الناخب الوطني الثقة في الحارس لوكا زيدان، وخط الدفاع المتكون من بلغالي، ماندي، بن سبعيني، وآيت نوري.

وأحدث بيتكوفيتش تغييرين إثنين، مقارنة بلقاء الأرجنتين، حيث أقحم في هده المباراة زروقي مكان بن طالب ومحرز مكان حاج موسى.

وتنطلق مباراة “الخضر” أمام الأردن على الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.

وتدخل المباراة في إطار الجولة الثانية من المجموعة العاشرة، من بطولة كأس العالم 2026 .

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