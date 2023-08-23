هذه هي الشروط الجديدة للحصول على الجنسية الألمانية

اعتمدت الحكومة الألمانية قانونا يسهل الحصول على الجنسية الألمانية ويتيح ازدواجية الجنسية لأكبر عدد من المهاجرين.

سيصبح الحصول على الجنسية الألمانية أسهل مستقبلا وذلك مع اعتماد الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء 24 أوت، لقانون جديد. القانون بهدف لتسهيل تجنيس المهاجرين والسماح بازدواجية الجنسية لأكبر عدد.

حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”، وزيرة الداخلية الألمانية قالت عن القانون الجديد أنه يعكس “المجتمع المتنوع” في البلاد.

حسب ما نص عليه القانون الجديد للحصول على الجنسية الألمانية، والذي يهدف لتسهيل شروط الحصول على الجنسية الألمانية، فسيصبح ممكنا طلب الجنسية الألمانية بعد الإقامة في ألمانيا لمدة 5 أعوام بدلا من 8 أعوام، كما كان سابقا.

كما أن المهاجرين المندمجين في المجتمع الألماني والذين يتقنون اللغة الألمانية جيدا، فسيمكنهم تقديم طلب الحصول على الجنسية الألمانية بعد إقامتهم في ألمانيا لمدة 3 أعوام.

إضافة لشرط إثبات الإقامة، فسيضطر طالبوا الجنسية الألمانية لإثبات أنهم يمتلكون موارد للعيش، ولا يعتمدون في ذلك على إعانات الدولة.

القانون الجديد سيسمح أيضا بازدواج الجنسية لشريحة أكبر من المهاجرين المقيمين في ألمانيا، بعد أن كان ازدواج الجنسية يستفيد منه حصرا مواطنو دول الإتحاد الأوربي إضافة لسويسرا، مع بعض الاستثناءات الأخرى.

وللإشارة فهذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد أن يصادق عليه البرلمان الألماني.

وتسعى ألمانيا بهذا القانون إضافة لما قالت عنه وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنه استقطاب للأدمغة، تسعى أيضا بذلك لتوفير اليد العاملة في مجالات تعاني نقصا.

وتنتهج عديد الدول الأوربية سياسات توظيف تستهدف شبابا ويدا عاملة من دول معينة مع تسهيل الحصول على التأشيرة، وحتى الجنسيةمن أجل مواجهة نقص اليد العاملة. وألمانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تنتهج هذه السياسات.

فهناك دول أخرى في الاتحاد قامت بتعديل سياساتها الخاصة بالهجرة لتكون تلك البلدان أكثر جاذبية للعمال الأجانب، خصوصا لأصحاب المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة.