هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون

سيكون الجمهور الرياضي الجزائري، الجمعة، على موعد مع مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني، فى ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسيتم بث المباراة التي ستجمع الفريقين الجزائري والكاميروني على القناة الأرضية والقناة الشبابية، كما ستنقل قناة “إيكيب” الفرنسية المباراة التي تبث على قمر الصناعي “أسترا”وكذلك القناة السعودية SSC4 HD.

كما ستنقل قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المباراة عبر موقعها على “يوتيوب”.

وستلعب المباراة الجمعة على السادسة مساء بملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية في لقاء الذهاب.