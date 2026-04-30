هذه هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الجمهورية

تتجه الأنظار أمسية الخميس، بداية من الساعة الخامسة، إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي الذي يحتضن نهائي كأس الجمهورية.

ويواجه شباب بلوزداد فريق اتحاد العاصمة، في نهائي مكرّر، بعد أن التقى الناديان في النسخة الماضية، التي عرفت تتويج أبناء “سوسطارة”.

وأعلن التلفزيون الجزائري عن نقل المباراة النهائية عبر 4 قنوات، وهي القناة الأولى “الأرضية”، القناة الثانية “كنتال ألجيري”، والقناة الرابعة “الأمازيغية”، والقناة “الشبابية”.

كما ستنقل قناة الكأس القطرية المباراة المرتقبة، على المباشر.