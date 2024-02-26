هذه هي الكلمات الـ20 الأكثر بحثا على غوغل في الجزائر

الترجمة وأحوال الطقس والتجارة الإلكترونية هي المواضيع الأكثر إثارة لاهتمام مستخدمي الانترنت في الجزائر. حسب ما يظهره تقرير “Digital 2024” في تحديثه الأخير.

ويكشف التقرير الذي ينشره سنويا موقع “Data reportal”، عن الكلمات الأكثر بحثا على موقع غوغل في الجزائر، في الفترة ما بين 1 جانفي 2023 و31 ديسمبر 2023.

وفي صدارة هذه الكلمات “Traduction”، التي وردت أيضا في نفس القائمة بصيغ أخرى. هي “Traduction google” و”ترجمة”، و”مترجم”، و”Traduction arabe français”.

ثم تأتي كلمة “Google” نفسه، ثم كلمات البحث عن جديد أحوال الطقس بكل أشكالها: “Meteo”، و”Météo” و”الطقس”، و”احوال الطقس”، و”Météo demain”.

لتتقاسم ما تبقى من الحصة، أسماء منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية الأكثر متابعة في الجزائر. إلى جانب اهتمامات أخرى من شؤون الدين والدنيا.