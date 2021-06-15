هذه هي النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية

أعلن عنها محمد شرفي

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء، عن النتائح الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان .

وقال شرفي خلال الإعلان عن النتائج المؤقتة، أنه تم تسجيل بعض التجاوزات خلال العملية الانتخابية في بعض المكاتب لكنها لم تؤثر على السير الحسن للانتخابات التشريعية.

وأكد شرفي ان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان هي 23.03 بالمائة.

وأوضح شرفي خلال الندوة الصحافية التي نشطها الثلاثاء، بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية : “حققنا معجزة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات خلال 72 ساعة فقط وفقا للنمط الجديد، بسبب إرسال محاضر من استراليا ومختلف دول العالم”.

وجاءت النتائج المؤقتة التي أعلن عنها شرفي، من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على النحو الآتي:

جبهة التحرير الوطني: 105 مقعدا

القوائم المستقلة: 78 مقعدا

حركة مجتمع السلم: 64 مقعدا

التجمع الوطني الديمقراطي: 57 مقعدا

جبهة المستقبل: 48 مقعدا

حركة البناء الوطني: 40 مقعدا

حزب الحكم الراشد 3 مقعد

جزب العدالة والتنيمة 2 مقعد

حزب الحرية و العدالة 2 مقعد

حزب الفجر الجديد 2 مقعد

حزب الجزائر الجديدة 1 مقعد

حزب الكرامة 1 مقعد

حزب جيل جديد 1 مقعد

الانتخابات التشريعية بالأرقام:

87 طلب إعتماد من الصحافة الأجنبية، تم اعتماد 81 يمثلون 16 وسيلة إعلام أجنبية من 10 بلدان.

87 وسيلة إعلام وطنية شاركت في عملية التغطية الإعلامية

5573 مترشح استفادوا من دعم الدولة

عدد القوائم 1114 قائمة

100 مليار سنتيم دعم من الدولة

الهيئة الناخبة: 24 مليون و425 الف ناخب

23 مليون ناخب داخل الوطن

أكثر 900 ألف ناخب خارج الوطن

113 ألف مراقب يمثلون مختلف القوائم

أكثر 5 ملايين و600 ألف ناخب أدلى بصوته

أكثر 5 ملايين ناخب مصوت داخل الوطن

أكثر من 42 ألف مصوت خارج الوطن

عدد الأوراق الملغاة أكثر من 1 مليون ورقة

الانتخابات التشريعية.. الأحزاب التقليدية تتصدر النتائج الأولية

تصدرت الأحزاب التقليدية النتائج الأولوية غير الرسمية في الانتخابات التشريعية عبر مختلف الولايات في انتظار إفراج الهيئة المستقلة للانتخابات على الحصيلة الرسمية المؤقتة.

وتشير النتائج الأولية غير الرسمية إلى محافظة حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى حركة مجتمع السلم على تصدرهم.

كما أشارت إلى إحداث كل من حزب المستقبل وحركة البناء المفاجئة بتفوقهم وحصولهم على مقاعد في عدة ولايات.

وأفرزت النتائج الأولية، في ولاية المدية عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بثلاث مقاعد، كما تحصلت حركة مجتمع السلم على ثلاث مقاعد، فيما تحصلت حركة البناء الوطني على مقعدين

وفي ولاية سطيف تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج التشريعيات، حيث تحصل على 6 مقاعد، حركة مجتمع السلم على 5 مقاعد وحزب التجمع الوطني الديمقراطي 4 مقاعد.

وعرفت النتائج في ولاية قالمة فوز التجمع الوطني الديمقرطي 2 مقاعد وجبهة الجزائر الجديدة وصوت الشعب بمقعد لكليهما.

وفي ولاية وادي سوف حصلت حركة مجتمع السلم على مقعدين والقوائم الحرة: الحرة الوحدة والتغيير، وجيل جديد، والبديل الحر مقعدا لكل قائمة.

وفي ولاية ميلة حصلت الأفلان 5 مقاعد و الأرندي 3 مقاعد وفي ورقلة مقعد لكل من حركة مجتمع السلم والبناء والمستقبل.

وفي ولاية الأغواط حصلت كل من حركة مجتمع السلم، جبهة التحرير الوطني، حركة البناء، المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي وقائمة حرة بمقعد لكل منهم، وفي ولاية غرداية حصلت حركة البناء وقائمتي الاشراق والوحدة والتداول على مقعد لكل منهم.

واكتسح حزب جبهة التحرير النتائج بولاية بجاية بحصوله على 8 مقاعد حسب النتائج الأولية فيما حصلت القائمة الحرة “أمل ومستقبل” مقعد واحد.

وفي ولاية تيزي وزو حصلت القائمة الحرة الأخوة والآفلان والأرندي ونداء الوطن مقعدان لكل منهما وحزب صوت الشعب والمستقبل وقائمة حرة بمقعد لكل واحد منهم.

وفي ولاية المسيلة حصل كل من حمس والأفلان والأرندي والمستقبل على 3 مقاعد لكل حزب.

وفي ولاية عنابة نجحت حركة حمس في الحصول على 4 مقاعد وجبهة المستقبل 3 مقاعد.

هذه هي الطريقة الجديدة لفرز القوائم واحتساب الأصوات

اعتمدت الانتخابات التشريعية لسنة 2021 على طريقة جديدة لفرز القوائم واحتساب أصوات الناخبين تطبيقا للقانون الجديد للانتخاب وتسير العملية وفق هذه الخطوات:

1- بلوغ العتبة: وهي نسبة 5 بالمائة من الأصوات ويتحصل عليها عبر إخراج المعامل الانتخابي بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد.

2- اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة.

– المرحلة الأولى للفرز تخص القوائم.

– المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين والمترشح الفائز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

3- يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من أصوات الناخبين، وداخل القائمة الواحدة يتم ترتيب المترشحين حسب الأصوات.

4- في حال تساوي مرشحين من نفس القائمة فإن الأفضلية تؤول إلى من هو أقل سنا.

5- إذا تساوى رجل وامرأة تكون الأفضلية للمرأة.

6- إذا حدث تساوي في قائمتين مختلفتين يعطى الأفضلية للأقل سنا.

7- إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب وتسلم نسخ منه إلى مراقبي الأحزاب.

وتم تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للقائمة المفتوحة بحيث يتيح حضور 5 ممثلين عن القوائم سواء حزبية أوحرة لعملية الفرز من اجل إضفاء المصداقية على العملية.

الانتخابات التشريعية.. نسبة المشاركة 30.20 بالمائة في انتظار النتائج

أغلقت مراكز الاقتراع مساء السبت أبوابها في انتخابات تشريعية، نظمت لاختيار نواب المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، وبدأ فرز الأصوات في انتظار اعلان النتائج التي ستتأخر هذه المرة بسبب نظام القائمة المفتوحة.

وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بعد اغلاق مكاتب التصويت بلغت 30.20 بالمائة.

وجري هذا الاستحقاق الوطني بشعار “فجر التغيير” في ظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية ووسط إجراءات وقائية فرضتها الوضعية الصحية الاستثنائية.

وتم لهذا الغرض، تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي إطار هذا الاستحقاق الوطني، انطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الوطن. ويتعلق الأمر ب 34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت ب 72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (9) وتمنراست (3) وإيليزي (5) وجانت (9) وعين قزام (2)، بهدف تمكين نحو 33.890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وشاركت في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

20:00: إغلاق مكاتب التصويت وبداية عملية الفرز عبر 58 ولاية

أغلقت مكاتب التصويت، عبر جميع ولاية الوطن، في حدود الساعة الثامنة أبوابها، وتم الشروع في عملية فرز أصوات المنتخبين تحسبا لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية.

بالمقابل لم تكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تجاوزات خطيرة على مستوى مكاتب التصويت، حيث عرفت أغلب المكاتب سيرا حسناً طوال اليوم دون تسجيل مخلفات وتجاوزات خطيرة.

19:00: محمد شرفي: 14.47 بالمائة نسبة المشاركة على الساعة الرابعة زوالا

نسبة المشاركة لكل ولاية حتى الساعة 16مساء الولاية عدد المسجلين عدد المصوتين نسبة المشاركة% 01- أدرار 164.988 42.977 26.05 % 02- الشلف 723.507 82.530 11.41 % 03- الأغواط 297.035 63.805 21.48 % 04- أم البواقي 431.154 66.220 15.36 % 05- باتنة 674.836 106.134 15.73 % 06- بجاية 561.796 4.436 0.79 % 07- بسكرة 403.741 69.685 17.26 % 08- بشار 167.596 42.129 25.14 % 09- البليدة 705.178 89.916 12.75 % 10- البويرة 534.272 39.223 7.34 % 11- تمنراست 106.863 38.445 35.98 % 12- تبسة 467.274 78.374 16.77 % 13- تلمسان 722.260 115.116 15.94 % 14- تيارت 562.697 86.426 15.36 % 15- تيزي وزو 698.296 4.315 0.62 % 16- الجزائر 1.972.911 168.418 8.54 % 17- الجلفة 602.666 114.563 19.01 % 18- جيجل 443.858 71.125 16.02 % 19- سطيف 1.019.287 122.683 12.04 % 20- سعيدة 246.376 43.231 17.55 % 21- سكيكدة 619.472 104.213 16.82 % 22- سيدي بلعباس 469.664 74.882 15.94 % 23- عنابة 440.258 54.527 12.39 % 24- قالمة 378.264 63.512 16.79 % 25- قسنطينة 607.877 69.299 11.40 % 26- المدية 567.813 88.913 15.66 % 27- مستغانم 488.415 78.355 16.04 % 28- المسيلة 690.924 122.105 17.67 % 29- معسكر 573.981 86.732 15.11 % 30- ورقلة 208.188 43.737 21.01 % 31- وهران 1.052.776 119.796 11.38 % 32- البيض 191.561 39.927 20.84 % 33- إيليزي 55.441 24.465 44.13 % 34- برج بوعريريج 457.525 63.648 13.91 % 35- بومرداس 522.985 50.473 9.65 % 36- الطارف 327.559 59.343 18.12 % 37- تندوف 100.877 45.035 44.64 % 38- تيسمسيلت 180.325 32.653 18.11 % 39- الوادي 262.826 44.935 17.10 % 40- خنشلة 262.575 58.588 22.31 % 41- سوق أهراس 331.058 48.772 14.73 % 42- تيبازة 446.451 64.912 14.54 % 43- ميلة 503.263 68.719 13.65 % 44- عين الدفلى 492.597 84.357 17.12 % 45- النعامة 169.148 37.409 22.12 % 46- عين تيموشنت 314.189 47.780 15.21 % 47- غرداية 200.378 29.370 14.66 % 48- غليزان 438.219 75.479 17.22 % 49- تيميمون 74.637 19.609 26.27 % 50- برج باجي مختار 37.545 16.860 44.91 % 51- أولاد جلال 104.786 18.189 17.36 % 52- بني عباس 37.120 12.544 33.79 % 53- عين صالح 44.104 14.480 32.83 % 54- عين قزام 28.716 14.074 49.01 % 55- تقرت 168.206 30.286 18.01 % 56- جانت 28.483 11.085 38.92 % 57- المغير 95.170 24.417 25.66 % 58- المنيعة 42.355 9.489 22.40 %

18:55: محمد شرفي: تمديد عملية الاقتراع في 58 ولاية بساعة واحدة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، السبت، عن غلق مكاتب التصويت عبر 58 ولاية على الساعة الثامنة مساءا.

ويأتي هذا التمديد حسب محمد شرفي، بسبب الظروف المناخية ببعض الولايات، وارتفاع درجات الحرارة الذي منع بعض الناخبين من التنقل إلى مكاتب الاقتراع، في الساعات الاولى من فتح مكاتب التصويت.

16.10: محمد شرفي: نسبة المشاركة على الساعة الواحدة بلغت 10.2 بالمائة

نسبة المشاركة على 14 زوالا لكل ولاية نسبة المشاركة % عدد المصوتين عدد المسجلين الولاية 19.33 % 31 891 164 988 01- أدرار 8.41 % 60 845 723 507 02- الشلف 15.14 % 44 977 297 035 03- الأغواط 10.80 % 46 563 431 154 04- أم البواقي 10.10 % 68 135 674 836 05- باتنة 0.76 % 4 257 561 796 06- بجاية 12.66 % 51 125 403 741 07- بسكرة 17.33 % 29 052 167 596 08- بشار 8.51 % 60 029 705 178 09- البليدة 5.25 % 28 047 534 272 10- البويرة 28.56 % 30 519 106 863 11- تمنراست 11.00 % 51 399 467 274 12- تبسة 10.50 % 75 806 722 260 13- تلمسان 10.68 % 60 073 562 697 14- تيارت 0.47 % 3 254 698 296 15- تيزي وزو 5.65 % 111 522 1 972 911 16- الجزائر 13.05 % 78 619 602 666 17- الجلفة 10.49 % 46 561 443 858 18- جيجل 7.71 % 78 637 1 019 287 19- سطيف 12.40 % 30 540 246 376 20- سعيدة 11.08 % 68 628 619 472 21- سكيكدة 11.85 % 55 649 469 664 22- سيدي بلعباس 8.00 % 35 208 440 258 23- عنابة 11.25 % 42 537 378 264 24- قالمة 7.61 % 46 283 607 877 25- قسنطينة 10.82 % 61 442 567 813 26- المدية 11.10 % 54 190 488 415 27- مستغانم 11.80 % 81 500 690 924 28- المسيلة 11.05 % 63 451 573 981 29- معسكر 15.67 % 32 623 208 188 30- ورقلة 7.46 % 78 530 1 052 776 31- وهران 15.27 % 29 255 191 561 32- البيض 34.58 % 19 170 55 441 33- إيليزي 8.62 % 39 416 457 525 34- برج بوعريريج 6.13 % 32 067 522 985 35- بومرداس 12.34 % 40 411 327 559 36- الطارف 36.12 % 36 440 100 877 37- تندوف 12.83 % 23 127 180 325 38- تيسمسيلت 13.09 % 34 405 262 826 39- الوادي 14.20 % 37 274 262 575 40- خنشلة 10.06 % 33 298 331 058 41- سوق أهراس 9.92 % 44 303 446 451 42- تيبازة 9.24 % 46 478 503 263 43- ميلة 12.56 % 61 880 492 597 44- عين الدفلى 17.72 % 29 979 169 148 45- النعامة 10.15 % 31 895 314 189 46- عين تيموشنت 11.11 % 22 252 200 378 47- غرداية 13.49 % 59 108 438 219 48- غليزان 20.22 % 15 095 74 637 49- تيميمون 28.43 % 10 675 37 545 50- برج باجي مختار 13.08 % 13 708 104 786 51- أولاد جلال 24.98 % 9 273 37 120 52- بني عباس 23.75 % 10 476 44 104 53- عين صالح 34.77 % 9 984 28 716 54- عين قزام 12.97 % 21 810 168 206 55- تقرت 30.02 % 8 550 28 483 56- جانت 18.89 % 17 975 95 170 57- المغير 17.32 % 7 337 42 355 58- المنيعة

14:12: وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي يدلي بصوته بمدرسة عائشة الباعونية ببوسعادة ولاية المسيلة.

14:00: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يدلي بصوته الانتخابي.

13:00: شرفي: نسبة المشاركة بلغت 3.78 بالمائة على العاشرة صباحا

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 3.78 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف شرفي خلال الندوة الصحفة أن نسبة مشاركة الجالية في الخارج بلغت 3.11 بالمائة.

12:30: رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يدلي بصوته الانتخابي.

12:00: حرم رئيس الجمهورية تدلي بصوتها الانتخابي.

11:25: رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يدلي بصوته الانتخابي

شرفي: العملية الانتخابية تسير بصورة عادية ولم نسجل تجاوزات

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن العملية الانتخابية تسير بصورة عادية منذ انطلاقها ولم يتم تسجيل أي تجاوزات.

وأضاف شرفي، السبت، بعد إدلائه بصوته الانتخابي أنه لحد الآن الأمور تسير بصورة عادية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أخطاء بسيطة في نقل وتوزيع الأوراق الانتخابية تبين أنها غير مقصودة

10:55: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أحمد عروة بالعاصمة.

رئيس الجمهورية : نحن في الطريق الصحيح

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر في الطريق الصحيح وبما أن هناك من يهاجمها فهذا دليل على أنها تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس الجمهورية، السبت، في ندوة صحفية عقب أدائه واجبه الانتخابي أن كثرة المهاجمين دليل على أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح الذي رسم لها.

وأوضح الرئيس تبون أن هناك من لا يرضيهم أن تدخل دولة مثل الجزائر إلى الديموقراطية من بابها الواسع وتمنح لشعبها حق اختيار ممثليهم.

وعن دعوات المقاطعة قال رئيس الجمهورية إنه من “حق الجميع إبداء رأيهم ولكن دون التأثير أو التضييق على الآخرين”.

10:30: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة يدلي بصوته بمتوسطة أحمد باي بواد قريش.

10:18: رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية أحمد عروة بالجزائر العاصمة.

10:10: رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش يدلي بصوته الانتخابي على مستوى مدرسة المأمون بالأبيار بالعاصمة.

10:05: وزير العدل بلقاسم زغماتي يدلي بصوته الانتخابي في ابتدائية 5 جويلية باسطاوالي بالجزائر العاصمة.

9:30: رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ينتخب بمدرسة الحرية بالعاصمة.

قوجيل: المناورون في الداخل والخارج يتحيّنون الفرص وعلى الشعب كشفهم

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أن المناورين في الداخل وخاصة في الخارج آكلو الخبز المسموم يتحينون الفرص للعبث داخل البلاد.

وقال قوجيل عقب إدلائه بصوته الانتخابي أن المناورين لا يزالون يحاولون تمرير مخططاتهم والمطلوب من الشعب كشفهم.

وأشار قوجيل إلى أن الحراك الأصيل رافقنا ونحن حاليا نطبق مطالبه مصيفا أن الجيش الوطني الشعبي حافظ على مسار الحراك الأصيل لأكثر من عامين.

9:20: وزيرا الاتصال عمار بلحيمر والتكوين المهني هيام بن فريحة يؤديان واجبهما الانتخابي بمتوسطة الكواكبي ببئر مراد رايس.

بلحيمر: سنكمل بناء المؤسسات لتكذيب استشرافات المخابر المدمرة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أن تشريعيات 12 جوان هي حجر الزاوية لإرساء مؤسسات جديدة موافقة لدستور نوفمبر 2020

وأضاف بلحيمر، السبت، عقب إدلائه بصوته الانتخابي أنه سيتم أيضا انتخاب المجالس الولائية والبلدية لتكذيب الاستشرافات الشيطانية للمخابر المدمرة.

وأوضح أن الانتخابات التشريعية فرصة لإعادة الاعتبار للمرأة والشباب في التركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة في البلاد

09:00: الوزير الأول عبد العزيز جراد يدلي بصوته الانتخابي بدالي ابراهيم

أدلى الوزير الأول عبد العزيز جراد بواجبه الانتخابي، في الانتخابات التشريعية جوان 2021 في مدرسة أعمر حيدة في دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.

8:30: وزير الخارجية صبري بوقدوم أول مسؤول يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة “أحمد عروة” ببوشاوي