هذه هي النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026.
ووفقا لما أفاد به خلفان خلال ندوة صحفية عقدها زوال اليوم الاثنين، 6 جويلية، كانت النتائج المؤقتة كما يلي:
داخل الوطن:
عدد الهيأة الناخبة: 23872756
عدد المصوتين: 5071020
نسبة المشاركة: 21.24 %
عدد الأوراق الملغات: 910230
عدد الأصوات المتنازع عنها: 1095
عدد الأصوات المعبر عنها: 4160790
المقيمون خارج الوطن:
الهيأة الناخبة: 854285
عدد المصوتين: 81091
نسبة المشاركة: 10.75 %
عدد الأوراق الملغات: 12630
عدد الأصوات المتنازع عنها: 46
عدد الأصوات المعبر عنها:79180
داخل الوطن:
عدد القوائم: 739
عدد المترشحين: 9422
عدد المقاعد: 395
خارج الوطن:
عدد القوائم: 54
عدد المترشحين: 432
عدد المقاعد: 12
تمثيل المستوى الجامعي:
عدد المنتخبين: 407
عدد الجامعيين: 312
تمثيل الشباب:
عدد المنتخبين: 407
عدد الشباب: 128
تمثيل النساء:
عدد المنتخبات: 23
توزيع المنتخبين حسب الانتماء السياسي:
- حزب جبهة التحرير الوطني: 90 مقعد.
- التجمع الوطني الديموقراطي: 73 مقعد.
- جبهة المستقبل: 59 مقعد.
- حركة مجتمع السلم: 43 مقعد.
- حركة البناء الوطني: 38 مقعد.
- الأحرار: 32 مقعد.
- صوت الشعب: 17 مقعد.
- جبهة القوى الاشتراكية: 12 مقعد
- حزب الحرية والعدالة: 6 مقاعد
- حزب الفجر الجديد: 6 مقاعد.
- حزب الكرامة: 5 مقاعد.
- حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية: 4 مقاعد.
- جبهة العدالة والتنمية: 4 مقاعد.
- حزب العمال: 3 مقاعد.
- حزب جيل جديد: 3 مقاعد.
- حزب تجمع أمل الجزائر: 3 مقاعد.
- حزب الوحدة الوطنية والتنمية: 2 مقاعد
- حركة النهضة: 2 مقاعد.
- حزب التجديد الجزائري: 1 مقعد.
- حزب التحالف الجمهوري: 1 مقعد.
- حزب جبهة الجزائر الجديدة: 1 مقعد.
- حزب جبهة الحكم الراشد: 1 مقعد.
- حزب جبهة المواطنين الأحرار: 1 مقعد.