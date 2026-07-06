هذه هي النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

بلغت نسبة المشاركة 21.24 %

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026.

ووفقا لما أفاد به خلفان خلال ندوة صحفية عقدها زوال اليوم الاثنين، 6 جويلية، كانت النتائج المؤقتة كما يلي:

داخل الوطن:

عدد الهيأة الناخبة: 23872756

عدد المصوتين: 5071020

نسبة المشاركة: 21.24 %

عدد الأوراق الملغات: 910230

عدد الأصوات المتنازع عنها: 1095

عدد الأصوات المعبر عنها: 4160790

المقيمون خارج الوطن:

الهيأة الناخبة: 854285

عدد المصوتين: 81091

نسبة المشاركة: 10.75 %

عدد الأوراق الملغات: 12630

عدد الأصوات المتنازع عنها: 46

عدد الأصوات المعبر عنها:79180

داخل الوطن:

عدد القوائم: 739

عدد المترشحين: 9422

عدد المقاعد: 395

خارج الوطن:

عدد القوائم: 54

عدد المترشحين: 432

عدد المقاعد: 12

تمثيل المستوى الجامعي:

عدد المنتخبين: 407

عدد الجامعيين: 312

تمثيل الشباب:

عدد المنتخبين: 407

عدد الشباب: 128

تمثيل النساء:

عدد المنتخبات: 23

توزيع المنتخبين حسب الانتماء السياسي: