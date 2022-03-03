هذه هي الوضعية الحالية لـ “عمورة”

انقطعت أخبار اللاعب الدولي الجزائري الفتيّ والواعد محمد الأمين عمورة، مهاجم نادي لوغانو السويسري.

ولم يلعب عمورة أيّ لقاء رسمي منذ ما يُقارب شهرَين ونصف الشهر، وبِالضبط منذ ظهيرة الـ 19 من ديسمبر الماضي، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 30، من عمر مباراة فريقه لوغانو والزائر نادي يانغ بويز، ضمن إطار الجولة الـ 18 من عمر البطولة السويسرية.

وحضر عمورة وقائع المباراة الودّية للمنتخب الوطني الجزائري أمام الفريق الغاني، مساء الـ 5 من جانفي الماضي بِقطر، لكنه تابع أطوارها من دكّة البدلاء. ثم بعد 4 أيّام من ذلك، شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، لكنه لم يلعب أيّ لقاء.

وتعرّض عمورة لِإصابة على مستوى الظهر في الكاميرون، جعلت الناخب الوطني جمال بلماضي يستغني عنه. ولمّا انتهت مشاركة “محاربي الصّحراء” في البطولة الإفريقية بِتاريخ الـ 20 من جانفي الماضي، قفل الدولي الجزائري راجعا إلى ناديه لوغانو السويسري، وخضع للعلاج.

وعاد ابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل) – البالغ من العمر 21 سنة – في الأيّام القليلة الماضية إلى أجواء التدريبات، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة المُشار إليها أعلاه. لكن طبيب نادي لوغانو طلب منه إجراء الحصص المرانية على انفراد.

ويستمرّ غياب عمورة، حيث لن يلعب سهرة الخميس مباراة فريقه لوغانو والمضيف غراسهوبر، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة السويسرية.

وتبقى مشاركة محمد الأمين عمورة مع “الخضر” أمام الكاميرون، محلّ شكّ. ذلك أن حضوره يستوجب عودته قبل ذلك إلى الميادين، واستعادة لياقته البدنية ومستواه الفني. كما يخضع الأمر لِتقديرات الناخب الوطني جمال بلماضي.

وتُجرى هاتان المقابلتان في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.