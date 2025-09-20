هذه هي مواقيت عمل مؤسسات بريد الجزائر بداية من 21 سبتمبر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر في بيان عن مواقيت العمل انطلاقا من يوم غد الأحد 21 سبتمبر على مستوى المؤسسات البريدية.

فحسب ذات المصدر، فبالنسبة للمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق، سيكون توقيت العمل فيها:

من السبت إلى الأربعاء من 08 سا إلى 18سا 00

الخميس من 08 سا إلى 16سا00

أما بالنسبة للمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المحدودة، سيكون توقيت العمل فيها:

من السبت إلى الأربعاء من 08 سا 00 إلى 12 سا 00 ومن 14سا 00 إلى 17سا00

الخميس من 08سا 00 إلى 12 سا 00

في حيت المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة، سيكون توقيت العمل فيها: