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هذه هي هدية بوتين إلى زعيم كوريا الشمالية

الشروق أونلاين
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هذه هي هدية بوتين إلى زعيم كوريا الشمالية
ح. م
بوتين مع كيم جونغ-أون.

أهدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، سيارة روسية الصنع كهدية تظهر العلاقات الخاصة بين الزعيمين.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء 20 فيفري، قولها أن هذه الهدية تعد بمثابة دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين الزعيمين باعتبارها أفضل الهدايا.

وسلمت روسيا السيارة يوم الأحد إلى باك جونغ-تشون، سكرتير حزب العمال الحاكم، وكيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي. وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية إن كيم يو-جونغ نقلت شكر كيم جونغ-أون لـ بوتين إلى الجانب الروسي.

وعرض بوتين سيارته الليموزين الرئاسية من طراز أوروس سينات على الرئيس الكوري الجنوبي، في سبتمبر من العام الماضي، عندما زار الزعيم الكوري الشمالي ميناء فوستوشني الفضائي الروسي، حيث قدم بوتين للزعيم الكوري الشمالي فرصة الجلوس في السيارة الفاخرة روسية الصنع.

وكالة “يونهاب” قالت أنه لا يعرف نوع السيارة التي أهداها بوتين للرئيس الكوري الشمالي، لكنها قد تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر توريد السلع الفاخرة، بما في ذلك السيارات، إلى كوريا الشمالية.

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