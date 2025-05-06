هذه وضعية تقدم الدروس بأقسام “البيام” و”البكالوريا”

تأخر في الإنجليزية... وتنفيذ برامج العربية والاجتماعيات 100 بالمائة

أبانت عملية تقدم تنفيذ البرامج الدراسية لتلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2025، المنجزة من قبل مفتشي البيداغوجيا، عن تسجيل تقدم في جل المواد بنسبة 100 بالمائة، في حين تم الوقوف على تأخر في الدروس الخاصة بمادة الإنجليزية لدروس البكالوريا بنسبة قدرت بـ25 بالمائة، بسبب غيابات التلاميذ المتكررة طوال السنة الدراسية.

كشفت مصادر “الشروق” أن عملية تنفيذ تقدم البرامج الدراسية الخاصة بأقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، تنجز من قبل مفتشي التنظيم التربوي كل ثلاثي، وقد انتهت بتاريخ 30 أفريل الفائت، في حين قامت اللجان المتخصصة بإرسال الوضعية في نسختها النهائية إلى المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 5 ماي الجاري، وهو التاريخ الذي تم تحديده من قبل الوصاية.

وفي هذا الشأن، أبرزت مصادرنا بأن الوضعية النهائية لتقدم الدروس، ترفع إلى مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، حيث تقوم هذه الأخيرة بتسليمها لفريق العمل المكلف بالتدقيق في مواضيع امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا”، والذي يقوم بالاطلاع عليها للتأكد من مدى تطابقها مع الأسئلة المنتقاة عن طريق “القرعة”.

وفي حال تم الوقوف على وجود درس واحد لم يلقن للتلاميذ في مؤسسة تربوية واحدة على سبيل المثال يلغى مباشرة، ويعوض بموضوع آخر موجود في “بنك المواضيع”، حيث يتم اللجوء مرة أخرى إلى إجراء القرعة لانتقائه، لأجل تحقيق مبدءي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، على اعتبار أن امتحان البكالوريا يحمل طابعا وطنيا ويبرمج بصفة موحدة شمال-جنوب والشهادة المحصل عليها معترف بها دوليا.

وبخصوص وضعية تقدم البرامج الدراسية للسنة الرابعة متوسط، كشفت ذات المصادر، بأن الوضعية النهائية المرفوعة إلى مصالح المفتشية العامة للوزارة، تشير إلى أن الأساتذة عبر جل ولايات الوطن، قد أنهوا الدروس في جميع المواد بنسبة قدرت بـ100بالمائة، في حين تم الوقوف على وجود تأخر في الدروس الخاصة بمادتين فقط وهما “العلوم الطبيعية” و”الرياضيات”، والذي بلغ نسبة 80 بالمائة، ما يظهر أن التقدم في البرامج في هذين التخصصين لم يتجاوز 20 بالمائة.

وفي هذا الإطار، أرجعت مصادرنا أسباب التأخر في البرنامج الدراسي الخاص بمادة الرياضيات، إلى دخول أساتذة الاختصاص في إضرابات واحتجاجات متقطعة، وقد مست معظم ولايات الوطن، في حين أن التأخر في دروس مادة العلوم الطبيعية يعود بالدرجة الأولى إلى كثافة البرنامج الدراسي السنوي ونقص الحجم الساعي المخصص للمادة.

وفيما يتعلق بتقدم البرامج الدراسية لأقسام الثالثة ثانوي، أشارت المصادر نفسها إلى أن الوضعية في نسختها النهائية، تؤكد بأن النسب متباينة من ولاية لأخرى ومن ثانوية لأخرى.

ولفتت في هذا الصدد إلى أنه قد تم الوقوف على تقدم في دروس مادة اللغة الإنجليزية قدر بـ75 بالمائة، في حين تم تسجيل تأخر بلغ 25 بالمائة في بعض ولايات الوطن على غرار ولاية تيزي وزو، بسبب انقطاع التلاميذ عن الدراسة وتغيبهم عن أقسامهم التربوية بشكل مخيف، حيث يتم تسجيل سنويا هروب جماعي للتلاميذ بداية من الفصل الدراسي الثاني، وهو التأخر الذي وجب استدراكه قبل موعد التوقف عن الدراسة تؤكد مصادرنا.

وبالنسبة لباقي المواد التعليمية، أكدت مصادرنا على أن الأساتذة وبرغم التوقف عن الدراسة نتيجة الإضرابات، إلا أنهم قد تمكنوا وبفضل خبرتهم الطويلة في مجال الأستاذية وحرصهم على مستقبل تلاميذتهم، من إتمام الدروس بنسبة بلغت 100 بالمائة، خاصة في مادتي اللغة العربية والاجتماعيات “التاريخ والجغرافيا”.