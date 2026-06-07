هزيمة ثقيلة لمنافس “الخضر” في الودية الثانية (فيديو)

انهزم منافس “الخضر” في الودية الثانية، منتخب بوليفيا، بنتيجة ثقيلة أمام أسكتلندا.

وفاز منتخب اسكتلندا برباعية نظيفة على نظيره البوليفي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب سي إي إف في مدينة هاريزون، بولاية نيوجيرسي الأميركية.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الإسكتلندي لخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2026.

وتلقى منتخب بوليفيا الهدف الأول مبكرا، في الدقيقة الرابعة، من رأسية للمهاجم لورينس شانكلاند.

وأضاف سكوت مكتوميناي، الهدف الثاني في د22 بتسديدة قوية، ونجح اللاعب نجح تشي آدامز من تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة29.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول تمكن منتخب أسكتلندا من تسجيل الرابع عن طريق تشي آدامز.

وتمكن المنتخب الأسكتلندي من المحافظة على النتيجة في الشوط الثاني، رغم التغييرات الكثيرة التي أحدثها المدرب على التشكيلة.

ويواجه المنتخب الجزائري منتخب بوليفيا، الأربعاء المقبل، بملعب كانساس سيتي بالولايات المتحدة الامريكية، في إطار تحضيرات “الخضر” لكأس العالم 2026 .