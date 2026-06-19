هزيمة قاسية للمنتخب القطري أمام كندا (فيديو)

تكبد المنتخب القطري هزيمة ثقيلة وقاسية، أمام نظيره الكندي في الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين، بفوز كندا بسداسية نظيفة، مع تصدي حارس المنتخب القطري للعديد من الكرات الخطيرة.

وبالإضافة إلى الحيوية الكبيرة للاعبي المنتخب القطري، وتحضيرهم البدني الجيد، لم تخدم معطيات المباراة “العنابي”، الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين.

وطرد حكم المباراة، اللاعب همام الأمين في د33 بعد عرقلته لمهاجم كندا، وتلقى عاصم مادبو البطاقة الحمراء في 53 بعد تدخل قوي على لاعب المنافس، وتسببه في إصابة خطيرة.

وحملت سداسية أصحاب الأرض توقيع كل من كايل لارين في د16، جوناتان ديفيد في د29 و45+3 و90+2، والبديل نايثن صليبا في د 64، ومحمد مناعي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في د75.

ويحتل منتخب كندا صدارة المجموعة بأربع نقاط، رفقة سويسرا الفائز على البوسنة والهرسك، بأربعة أهداف لهدف واحد.

ويتواجد منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما يحتل منتخب قطر المركز الأخير بنفس الرصيد.