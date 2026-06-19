-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هزيمة قاسية للمنتخب القطري أمام كندا (فيديو)

عمر سلامي
  • 422
  • 0
هزيمة قاسية للمنتخب القطري أمام كندا (فيديو)
ح.م
لقطة من مباراة كندا وقطر

تكبد المنتخب القطري هزيمة ثقيلة وقاسية، أمام نظيره الكندي في الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين، بفوز كندا بسداسية نظيفة، مع تصدي حارس المنتخب القطري للعديد من الكرات الخطيرة.

وبالإضافة إلى الحيوية الكبيرة للاعبي المنتخب القطري، وتحضيرهم البدني الجيد، لم تخدم معطيات المباراة “العنابي”، الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين.

وطرد حكم المباراة، اللاعب همام الأمين في د33 بعد عرقلته لمهاجم كندا، وتلقى عاصم مادبو البطاقة الحمراء في 53 بعد تدخل قوي على لاعب المنافس، وتسببه في إصابة خطيرة.

وحملت سداسية أصحاب الأرض توقيع كل من كايل لارين في د16،  جوناتان ديفيد في د29 و45+3 و90+2، والبديل نايثن صليبا في د 64، ومحمد مناعي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في د75.

ويحتل منتخب كندا صدارة المجموعة بأربع نقاط، رفقة سويسرا الفائز على البوسنة والهرسك، بأربعة أهداف لهدف واحد.

ويتواجد منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما يحتل منتخب قطر المركز الأخير بنفس الرصيد.

مقالات ذات صلة
8.9 مليار دولار إيرادات متوقعة لـ”الفيفا” من مونديال 2026

8.9 مليار دولار إيرادات متوقعة لـ”الفيفا” من مونديال 2026

أفعى سامّة في فراش “الغول” الألماني!

أفعى سامّة في فراش “الغول” الألماني!

بالفيديو.. هذا ما قاله رونار للاعبي المنتخب التونسي في أول اجتماع

بالفيديو.. هذا ما قاله رونار للاعبي المنتخب التونسي في أول اجتماع

هذا ما قاله أبو تريكة عن بيتكوفيتش ولوكا زيدان

هذا ما قاله أبو تريكة عن بيتكوفيتش ولوكا زيدان

الخضر لعبوا أسوأ مباراة في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم

الخضر لعبوا أسوأ مباراة في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم

خاليلوزيتش يتحمّل الخسارة أمام بلجيكا

خاليلوزيتش يتحمّل الخسارة أمام بلجيكا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد