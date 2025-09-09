هكذا ستصبح الدراسة في أقسام الثالثة ابتدائي

دعم تدريس العربية والإنجليزية والتاريخ بحصة مستقلة

صادقت وزارة التربية الوطنية، على المنشور الوزاري الذي يتضمن إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2025/2026، والترتيبات التنظيمية لهذه الهيكلة، والتوجهات المتعلقة بالمرافقة البيداغوجية لها، وذلك تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى إطلاق مراجعة بيداغوجية وتخفيف البرنامج الدراسي لفائدة النشاطات الثقافية والرياضية والفنية، من أجل تحقيق تنمية قدرات التلاميذ.

هذه التعديلات المدرجة على المواد والمواقيت أسبوعيا

وعن التعديلات المدرجة على شبكة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، لفتت نفس المديرية في منشور وزاري صدر عنها هذا الثلاثاء 9 سبتمبر والحامل لرقم 204، إلى أن العملية تشمل تدعيم توقيت اللغة العربية بخمس عشرة (15) دقيقة تضاف لحصة المطالعة، ليصبح توقيتها سبع (7) ساعات وثلاثين (30) دقيقة أسبوعيا، إلى جانب إفراد مادة التاريخ بحصة مستقلة مدتها ثلاثون (30) دقيقة أسبوعيا.

رفع زمن الرياضة إلى 120 دقيقة.. والرسم بـ90 دقيقة

علاوة على ذلك، فقد تم اتخاذ قرار يقضي بتدعيم توقيت تدريس اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة حية ولغة العلم، بثلاثين (30) دقيقة إضافية، ليصبح توقيتها ساعتين (2) سا أسبوعيا، وهو ما انفردت به “الشروق” قبل أسابيع، بالإضافة إلى مواصلة تدعيم ممارسة التربية البدنية والرياضية بإضافة ساعة واحدة (01) ليصبح توقيتها ساعتين (2) أسبوعيا، فضلا عن تثمين التربية الفنية بإضافة خمس وأربعين (45) دقيقة إلى توقيتها الحالي، ليصبح ساعة ونصف “01 ساعة و30 دقيقة” أسبوعيا.

شبكة جديدة لمواد وتواقيت الدراسة

وبناء على المنشور رقم 229 المؤرخ في 17/09/2023، والمتضمن شبكة المواقيت الأسبوعية حسب المواد لمرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2023/2024، أعلنت المديرية ذاتها، بأنه وبناء على التعديلات المدرجة على مواد ومواقيت السنة الثالثة، جرى إنجاز الشبكة الجديدة للمواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، حيث أوضح جدول تفصيلي أن التوقيت الأسبوعي الإجمالي لتسع مواد مجتمعة سيصبح 22 ساعة و30 دقيقة، في حين يقدر العدد الإجمالي لعدد الحصص في الأسبوع بـ30 حصة، و15 حصة ذات ساعة واحدة و15 حصة ذات نصف ساعة.

وبالنسبة لمادة اللغة العربية، توقيتها الأسبوعي سيصبح 7 ساعات و30 دقيقة، في حين يصل عدد الحصص في الأسبوع إلى 09 حصص، و06 حصص ذات ساعة واحدة و3 حصص ذات 30 دقيقة.

وبخصوص مادة اللغة الفرنسية، لم تخضع شبكتها لأي تعديلات أو تغييرات، وبالتالي فتوقيتها الأسبوعي يقدر بساعتين، في حين يصل عدد الحصص في الأسبوع إلى حصتين اثنتين، وحصتين ذات ساعة واحدة.

أما بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي شدد على أهمية تعزيز تدريسها بمرحلة التعليم الابتدائي، فإن توقيتها الأسبوعي، وبناء على الشبكة الجديدة سيصبح ساعتين أسبوعيا، في حين يصل عدد الحصص في الأسبوع إلى حصتين، وحصتين ذات ساعة واحدة.

وفيما يتعلق بمادة الرياضيات، فإن توقيتها الأسبوعي يقدر بأربع ساعات و30 دقيقة، في حين يصل عدد الحصص أسبوعيا إلى 6 ساعات، وثلاث حصص ذات ساعة واحدة وثلاث حصص ذات نصف دقيقة.

أما بشأن مادة التربية الإسلامية، يصل توقيتها الأسبوعي إلى ساعة و30 دقيقة، في حين يقدر عدد الحصص في الأسبوع بـ3 حصص، و3 حصص ذات 30 دقيقة، وفي مقابل ذلك يقدر التوقيت الأسبوعي الخاص بمادة التربية العلمية والتكنولوجية بساعة واحدة، في حين يصل عدد الحصص أسبوعيا إلى حصتين، وحصتين اثنتين ذات نصف ساعة.

أما عن مادة التاريخ، فإن توقيتها الأسبوعي الجديد والمعدل سيصبح 30 دقيقة، بعدما أضحت تقدم في حصة منفصلة ومستقلة عن مادة الجغرافيا، في حين يقدر عدد الحصص في الأسبوع بساعة واحدة، وحصة واحدة ذات 30 دقيقة.

وبخصوص المواد اللاصفية، فقد تقرر مواصلة تدعيمها وتعزيز تدريسها، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الرئيس تبون، حيث أوضح نفس الجدول البياني، أن التوقيت الأسبوعي الخاص بمادة التربية الفنية “الموسيقية والتشكيلية”، سيصبح ساعة و30 دقيقة، في حين يصل عدد الحصص في الأسبوع إلى ثلاث حصص، وثلاث حصص ذات 30 دقيقة.

وتم إدخال تعديلات شاملة على الشبكة الخاصة بمادة التربية البدنية والرياضية، إذ سيصل توقيتها الأسبوعي إلى ساعتين، في حين يقدر عدد الحصص في الأسبوع بحصتين، وحصتين ذات ساعة واحدة.

إعادة توزيع الأساتذة لأجل تغطية شاملة للمدارس

وبالاستناد لما سبق، أوضحت المديرية العامة للتعليم أن التعديلات المدرجة على شبكة مواد وتواقيت السنة الثالثة، تتطلب اتخاذ مجموعة من الترتيبات التنظيمية، ويتعلق الأمر بأهمية السهر على إعادة توزيع أساتذة المدرسة الابتدائية للغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية بشكل متوازن، يضمن التغطية الكاملة لكل المدارس والأفواج التربوية، إلى جانب توزيع حصص أنشطة التربية الفنية وخصص التربية البدنية والرياضية على كامل أيام الأسبوع، لتحقيق التوازن بين مختلف المواد بما يخفف الضغط على التلاميذ.

“المرافقة البيداغوجية” إلزامية لإنجاح التواقيت المعدلة

وبالتأكيد لما سلف، أعلنت نفس المصلحة أن إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، تتطلب مرافقة المفتشين لأساتذة المدرسة الابتدائية المكلفين بهذه السنة، وذلك من خلال برمجة وتنظيم ندوات تربوية وأيام دراسية حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه العملية، وذلك في الفترة التي تلي الدخول المدرسي 2025/2026، مباشرة، وذلك في إطار السيرورة العادية للتكوين أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، أضافت المديرية أنها ستفرج في القريب العاجل عن مراسيم تكميلية وتفسيرية تتضمن مجموعة نماذج عن كيفيات تنفيذ أنشطة اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وكذا الموارد القبلية لكفاءات التربية العلمية والتكنولوجية للسنة الثالثة ابتدائي.

واستخلاصا لما سبق، أكدت الوصاية على أهمية إيلاء العناية البالغة لعملية إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، نظرا لأهميتها وأبعادها التربوية والبيداغوجية، فيما دعت مفتشي التعليم الابتدائي إلى ضمان المرافقة المستمرة للأساتذة من أجل بلوغ الأهداف المنتظرة لهذه العملية.

4 مواد أساسية والتزام تام بمواصلة دعم تدريسها

وعن أهداف القرار الجديد المتضمن إعادة الهيكلة، المفرج عنه قبيل الدخول المدرسي الجديد، أبرزت المديرية العامة للتعليم، أنها تسعى جاهدة لتحقیق تدرج منطقي للمواد بما يتوافق مع المواد المقررة في الطور الأول من التعليم الابتدائي، إلى جانب مواصلة تدعيم التعلمات الأساسية والتي تشمل المهارات اللغوية والرياضياتية القاعدية، وكذا المهارات البدنية والفنية.

بالإضافة إلى تعزيز الوعي الوطني لدى المتعلمين بتنمية البعد التاريخي للهوية الوطنية، فضلا عن تنمية المسعى العلمي لقيم المحيط الطبيعي والتكنولوجي.