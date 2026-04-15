هكذا علقت سيغولين روايال على إساة ترامب لبابا الفاتيكان!

علّقت الوزيرة الفرنسية السابقة سيغولين روايال، اليوم الأربعاء، على إساءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، بنبرة انتقادية واضحة.

وأشارت روايال في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس إلى أن ترامب بعدما وجّه إساءة “مؤسفة” للبابا، عاد لاحقا ليُعلن عن قرب إحلال السلام، وكأنه استجاب لدعوته، ورأت في ذلك تراجعا أو محاولة لتصحيح الخطاب بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض.

وقالت روايال: “هذا الصباح، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب تحقيق السلام! إذا فقد استمع إلى البابا ليون الرابع عشر”.

وأردفت: “طوبى لصانعي السلام، وذلك بعد أن كان قد أساء إليه بشكل مؤسف. ويبدو أنه أدرك حجم ردود الفعل السلبية من قاعدته (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) التي لم تتقبل هذه الانحرافات، والتي ترى أن هناك أولويات أخرى مثل الفقر، والصحة، والتعليم”.

وجاءت تدوينة روايال بعد تصريح ترامب بأن الحرب التي تشنها بلاده على إيران “تقترب جدا من نهايتها”، وذلك رغم عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين حتى الآن، ورغم تجاهله في وقت سابق دعوة البابا ليون لوقف الحرب.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” نُشر مقطع منها مساء الثلاثاء، “أعتقد أنها قريبة جدا من الانتهاء”. وتابع: “لو انسحبنا الآن، لاحتاجوا 20 عاما لإعادة بناء بلدهم. نحن لم ننتهِ بعد، لكن سنرى ما سيحدث، وأظن أنهم يريدون الاتفاق بشدة”.