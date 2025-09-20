هكذا يتم تسوية طعون المُسجلين في عدل “3”

وزير السكن والعمران والمدينة يوضح في رد كتابي:

– خط أخضر على مدار 24 ساعة وحلول استثنائية للمكتتبين

– معالجة أخطاء الولايات والطلاق ورقم التعريف وأصحاب كشوف الرواتب

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إجراءات استثنائية لمرافقة مكتتبي “عدل 3″، أبرزها فتح خط أخضر يعمل حتى ساعات الليل وتجنيد فرق تقنية طيلة الأسبوع، مع تقديم حلول دقيقة للذين أخطأوا في تحديد الولايات أو كانوا في إجراءات طلاق، إضافة إلى معالجة إشكالات رقم التعريف الوطني وشهادات الميلاد، وتسهيل وضعية أصحاب المنح غير الثابتة والمرضى والنساء في عطلة الأمومة الذين تعذر عليهم استخراج كشوف الرواتب.

وجاء توضيح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بن شريف محمد منور، المؤرخ في 17 سبتمبر المنصرم، والمتعلق بالانشغالات المطروحة من طرف عدد من المكتتبين الذين سجلوا مبدئيا ضمن برنامج “عدل 3” وتحصلوا على أرقام تسجيل، غير أنهم اصطدموا بمشاكل مختلفة أثناء استكمال الإجراءات.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن أن مصالحه، وفي إطار الاستجابة لانشغالات المواطنين، قامت بتفعيل الخط الأخضر الخاص بوكالة “عدل” من أجل مرافقة المسجلين، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الحسابات وتحميل الوثائق عبر المنصة الرقمية، حيث جُند فريق عمل دائم طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الفترة الليلية، لتقديم الدعم والمساعدة بشكل متواصل.

وفيما يخص المكتتبين الذين أخطأوا في تحديد الولاية خلال التسجيل الأولي، أكد بلعريبي أنه تم فتح المجال أمامهم لإعادة تفعيل حساباتهم وتحميل الوثائق المطلوبة من جديد، على أن تتولى اللجنة المختصة دراسة ملفاتهم والفصل فيها وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها ضمن صيغة البيع بالإيجار.

وبخصوص الحالات المرتبطة بالمكتتبين الذين كانوا في إجراءات طلاق أو نزاعات قانونية حالت دون تحميل الوثائق، شدد الوزير على أن هؤلاء مطالبون بتقديم الوثائق العائلية التي كانت سارية المفعول خلال فترة التسجيل، على اعتبار أن وضعيتهم القانونية لم تتغير بعد.

أما بالنسبة للمكتتبين الذين واجهوا مشاكل تقنية مرتبطة برقم التعريف الوطني أو بشهادات الميلاد، فقد تم – حسب ما أوضحه الوزير – تدعيم المنصة الرقمية برابط خاص موجّه لهذه الفئة، يتيح لهم تفعيل حساباتهم واستكمال إجراءات تحميل الوثائق بشكل سلس.

كما تطرق الوزير إلى وضعية المكتتبين الذين يتقاضون منحا مؤقتة أو غير ثابتة، مثل منح الجنوب أو المنح السنوية المتقطعة، حيث أشار إلى أن طلباتهم تم عرضها أمام اللجنة المختصة التي تفصل فيها بالاعتماد على الوثائق المودعة عبر المنصة والبيانات المصرح بها من طرف أرباب العمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وفيما يتعلق بالمكتتبين الذين وجدوا صعوبة في استخراج كشوف الرواتب بسبب وجودهم في عطلة مرضية أو عطلة أمومة، فقد أوضح بلعريبي أن مصالحه أعلمت المعنيين عبر القنوات الرقمية المفتوحة بضرورة تحميل آخر كشف راتب يسبق فترة المرض، مرفقا بالوثائق التي تثبت العطلة المرضية أو عطلة الأمومة، حتى تُعتمد ملفاتهم قانونيا.

وأضاف وزير السكن أن النجاح الذي عرفته عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، جنب المكتتبين عناء التنقل والوقوف في الطوابير، مؤكدا أنه تم تعزيز هذه الآلية بوضع الرقم 3040 تحت تصرف المكتتبين للتكفل بانشغالاتهم والرد على استفساراتهم بشكل مباشر.

ويأتي هذا الرد استنادا إلى الانشغالات التي نقلها النائب محمد منور والمتعلقة بعدة فئات من المكتتبين، منها ما يتعلق بالذين أخطأوا في تحديد الولاية أثناء التسجيل الأولي، أو الذين كانوا في نزاعات زوجية حالت عن تحميل الوثائق، فضلا عن المكتتبين الذين تم تغيير رقم تعريفهم الوطني من طرف وزارة الداخلية بعد التسجيل الأولي، وهو ما تسبب لهم في إشكالات تقنية عند محاولة الولوج إلى حساباتهم.

كما شملت هذه الإشكالات فئات أخرى على غرار المكتتبين الذين يتقاضون منحا غير ثابتة وتم استبعادهم بدعوى تجاوز سقف الراتب، في حين أن طبيعة منحهم مؤقتة أو موسمية، إلى جانب المكتتبين الموجودين في فترة نقاهة جراء حوادث مهنية حالت عن استخراجهم لكشوف الرواتب، ما استدعى تدخل الوزارة لإيجاد حلول تنظيمية وتقنية لمعالجة هذه الوضعيات.