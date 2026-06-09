هكذا يتم تنظيم الامتحانات المهنية والتوظيف بولايات الجنوب الكبير

تحتضنها جامعة التكوين المتواصل في بومرداس لصالح قطاع التعليم العالي:

وقّعت جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد” وجامعة “امحمد بوقرة” في بومرداس اتفاقية تعاون لتنظيم الامتحانات المهنية وامتحانات التوظيف لفائدة مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولايات الجنوب الكبير، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الموارد البشرية وتقريب الخدمة العمومية من المترشحين.

وجرت مراسيم التوقيع، الاثنين، بمقر رئاسة جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، بحضور ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ياسين مخلوف، المدير الفرعي بمديرية الموارد البشرية، إلى جانب إطارات من الجامعتين، أين وقع الاتفاقية كل من مدير جامعة التكوين المتواصل، يحيى جعفري، ومدير جامعة امحمد بوقرة ببومرداس، نور الدين عبد الباقي.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن تنفيذ توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الحصول على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، حيث تم إسناد مهمة التنظيم المشترك للامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف الخاصة بمستخدمي مؤسسات القطاع إلى الجامعتين.

وتهدف الشراكة إلى توحيد الجهود وتنسيق الإمكانات البشرية والبيداغوجية والتنظيمية واللوجستية بين المؤسستين، بما يضمن إجراء الامتحانات وفق معايير الجودة والشفافية والمصداقية، مع توفير الظروف الملائمة للمترشحين عبر مختلف ولايات الجنوب الكبير.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى جامعة امحمد بوقرة في بومرداس إعداد مواضيع الامتحانات والمسابقات المهنية حسب التخصصات والرتب المطلوبة، وضمان سريتها، إضافة إلى الإشراف على عمليات التصحيح وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين وفق النتائج المحققة، مع توفير التأطير العلمي والبيداغوجي اللازم.

في المقابل، ستتكفل جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد” بالجوانب التنظيمية والميدانية، من خلال تسخير مراكزها الجامعية المنتشرة عبر ولايات الجنوب الكبير لاستقبال المترشحين، وضمان التأطير الإداري واللوجستيكي وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لإنجاح العملية.

وكشف الطرفان عن برمجة أول دورة للامتحانات المهنية وامتحانات التوظيف يومي 2 و3 أكتوبر 2026 لفائدة مستخدمي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من ولايات الجنوب الكبير، في إجراء يهدف إلى تخفيف أعباء التنقل على المترشحين وتقريب مواقع إجراء الامتحانات من أماكن إقامتهم.

وأكد مسؤولو الجامعتين أن هذه الاتفاقية تجسد روح التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وتسهم في تطوير آليات تسيير الموارد البشرية من خلال اعتماد أساليب تنظيمية حديثة ترتكز على الرقمنة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

كما جدد الطرفان التزامهما بمرافقة البرامج والمشاريع التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في إنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير المورد البشري وتحسين أداء مؤسسات القطاع، في إطار ديناميكية متواصلة لتعزيز التعاون المؤسساتي وتثمين الخبرات والكفاءات الجامعية وخدمة المرفق العمومي عبر مختلف مناطق الوطن.