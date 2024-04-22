هكذا يتم تنقيط الأساتذة في حركة التحويلات السنوية

بناء 5 عناصر وفي مقدمتها الشهادات والكفاءة المهنية

ستشرع اللجان متساوية الأعضاء في عقد اجتماعاتها “الماراطونية”، لأجل دراسة الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، حيث تم ضبط في هذا الشأن “سلم تنقيط” موحد، يضمن تكافؤ الفرص ويحقق المساواة بين جميع المربين في مختلف مستوياتهم التعليمية وأطوارهم التربوية، إذ تقرر منح 10 نقاط كاملة للأساتذة حاملي شهادة مهندس دولة.

وأفرجت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات عن “مقياس” الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، إذ تضمن خمسة عناصر أساسية وجب الاستناد إليها، ويتعلق الأمر بالمؤهلات والشهادات العلمية، الكفاءة المهنية، الوضعية العائلية، علاوة على الإجازات والعقوبات، حيث تم إرفاق كل قسم “بتنقيط” مناسب، مع إدراج مجموعة ملاحظات نوعية تم رفعها خصيصا، لرفع اللبس وإزاحة أي غموض قانوني، قد يعترض عمل اللجان متساوية الأعضاء.

وإلى ذلك، فإنه يصبح بإمكان الأستاذ المعني بالحركة التنقلية السنوية، تنقيط نفسه بنفسه، بطريقة دقيقة وعلمية وسهلة، وذلك بعد اطلاعه على “سلم التنقيط” عبر حسابه الخاص على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، خاصة إذا كان المنصب المالي الشاغر بصفة فعلية والمفتوح بمؤسسة تربوية معينة “محل تنافس” من قبل عديد المترشحين الذين يحوزون نفس الرتبة ونفس التخصص، وتتوفر فيهم شروط المشاركة الساري العمل بها.

10 نقاط لحاملي شهادة مهندس دولة

وفي هذا الشأن، أشار “جدول مقياس” الحركة إلى أن الأساتذة قد يحصلون على جميع النقاط أو معظمها أو بعضها، بناء على المؤهلات العلمية التي يحوزونها، إذ أوضح “عنصر الشهادات الجامعية” بأنه يتم منح ثلاث نقاط لحاملي شهادة التبريز أو شهادة الماجيستر، إلى جانب تنقيط الحائزين على شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التدرج بعلامتين، بالإضافة إلى منح 10 علامات كاملة لحاملي شهادة مهندس دولة، علاوة على تمكين الحائزين على شهادة الليسانس أو مهندس تطبيقي أو ما يعادلهما من افتكاك 8 نقاط كاملة.

وإلى ذلك، يحوز الحاصل على دراسات عليا جزئية على “ربع نقطة”، في حين يمكن منح نقطتين غير قابلتين للجمع مع شهادة تقني سامي وفوقها، إضافة إلى منح حاملي شهادة تقني سامي 6 علامات، علاوة على تمكين الحائزين على شهادة الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني من نيل 6 نقاط، فضلا على منح حاملي شهادة البكالوريا أو ما يعادلها 4 نقاط، مع تنقيط المتخرجين من مؤسسة تكوينية متخصصة وفي الرتبة الحالية بنقطتين.

وبخصوص عنصر “الكفاءة المهنية”، لفت ذات مقياس الحركة إلى أنه يتم منح نقطة واحدة عن كل سنة من الأقدمية في الرتبة الحالية ابتداء من تاريخ التثبيت، إلى جانب تمكين المعنيين بالحركة من الحصول على “ربع نقطة” عن كل سنة من الأقدمية في رتب أخرى، وذلك ابتداء من التعيين وإلى غاية التثبيت في الرتبة الحالية، إضافة إلى ذلك يحصل الأستاذ على نقطة واحدة عن الأقدمية العامة الخاصة بحركة المعلمين مهما كانت الرتبة، علاوة على تنقيطهم عن “المكوث في المنصب”، من خلال منح نقطة عن كل سنة، ابتداء من السنة الرابعة في نفس المنصب.

هذه طريقة احتساب “نقطة الاستحقاق”

وبخصوص “نقطة الاستحقاق”، أشار المقياس نفسه إلى أنه يتم احتسابها من خلال جمع النقطة الإدارية مع نقطة بطاقة التقييم والكل تقسيم 02، على أن يتم تقييم المعنيين بالحركة التنقلية السنوية عن “النتائج المدرسية” بمنح نقطة واحدة عن نسبة النجاح.

وبشأن عامل “الوضعية العائلية”، أوضح مقياس الحركة بأنه يتم منح نقطة للمتزوج أو المتزوجة وليس له أو لها أولاد، إلى جانب تمكين المتزوجين بأولاد من الحصول على نقطتين، مهما كان عدد الأولاد، مع منح نقطتين للمطلق أو الأرمل وله أولاد “ومهما كان عدد الأولاد.”

وفيما يتعلق بمعامل “علاوة الإجازات”، أفاد المقياس نفسه بأنه يتم منح 6 نقاط عن وسام الاستحقاق التربوي، إلى جانب تمكين الحائز على جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي من افتكاك 5 نقاط كاملة.

أما عن “عنصر العقوبة”، فقد أكد مقياس الحركة التنقلية السنوية على الأستاذ الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى سيتعرض لخصم نقطتين من المجموع العام للنقاط في حال عدم إلغائها، في حين إذا كان المعني بالأمر محل عقوبة من الدرجة الثانية فإنه يتم خصم 4 نقاط من المجموع العام للنقاط في حال عدم إلغائها، على أن يتعرض الأستاذ الذي كان محل عقوبة من الدرجة الثالثة إلى خصم 6 نقاط كاملة من المجموع العام للنقاط في حال عدم إلغائها.