هل الزواج من شخص غني يضمن سعادة الفتاة كما يعتقد بعضهن؟

أصبح الزوج الغني وذو السلطان مطلب الكثير من الفتيات في الزواج، بل أقسمت الكثير منهن، على أنهن إن لم يتقدم إليهن شاب غني، أن يبقين عزباوات. وانتشرت هذه الظاهرة عند الكثير منهن.. كل لها قصة وحكاية وسبب في هذا الاختيار والمطلب، ووصلت الحال عند البعض رفض كل شاب لا تتوفر فيه صفة الغنى، إن صح القول.

من أجل التطرق إلى هذا الموضوع، وجب الوقوف عند بعض الآراء والعينات. وهو موضوع، يعتبر عند الكثير من الناس، خاصة الشباب، أمرا مبالغا فيه. وفي الأخير، الزواج قسمة ونصيب. وحتى وإن وضعت الكثير من الفتيات هذا الشرط، فلن تحصل إلا على ما كتب القدر لها، على حد قول الكثير من الأشخاص. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا: هل حقا من تتزوج بهذا الغني، سوف تضمن الحياة السعيدة والكريمة، وتحقق كل ما كانت تتمناه؟ أم إنها سوف تصطدم بواقع آخر مخالف لما كانت تنتظره؟

من الصعب، تحديد ما قد تعيشه الفتاة، حينما تتزوج من شخص غني. فليست السعادة مضمونة، مع ذي الجاه والسلطان. والأمثلة كثيرة، في مجتمعنا، ممن يعانين القهر والظلم، بعد هذا الاختيار. هو ما ذهب إليه كمال، موظف، الذي ختم قوله: “السعادة بيد الله، وليست بيد البشر.. فما نراه اليوم، أن الكثير ممن تزوجن شبابا فقراء هن اليوم في سعادة تامة، رغم صعوبة الحياة. والعكس صحيح، من فتيات تحت وطأة الظلم، بسبب اختيار زوج، ليس لصلاحه بل لماله”.

في حين، ترى “مايسة” بأن المال يمكنه أن يضمن لك الماديات، من سفر وسيارة ومعيشة رغدة، ويقدم لك كل الطلبات في حينها، لكن هذا ليس سر السعادة الحقيقية، فماذا لو في مقابل هذا، زوج، لا يهتم لشأنك ولا يحترمك ولا يجلس إليك إلا في أوقات قصيرة، وربما لا تعرفين عنه إلا القليل من حياته.. وأكثر من هذا، قد تقعين في زوج يهينك، لأنه يعرف أن اختيارك له كان من أجل ماله وليس لشيء آخر. وما أكثر هذا النوع من الأزواج في مجتمعنا. لذا، أعتقد أن الزواج من الشخص الغني، ربما يضمن لك الماديات لكن المعنويات من السعادة والفرح وراحة البال، ربما لن تتحقق، وأكثر من هذا، ربما يكون الزواج سبب التعاسة للفتاة”.

أما “نوال”، فتعتبر هذا الزواج بمثابة لعبة قمار، لا يمكن للشخص أن يعرف هل سيربح أم يخسر. لذا، لا يمكن الحكم على الزواج من غني بأنه يضمن سعادة الزوجة، فربما نعم وربما لا. لكن، أن تضع الفتاة الزواج من شخص غني شرطا، فهو أمر مبالغ فيه، ولا يمكن لها أن تتنبأ بالمستقبل، بمجرد الزواج من شخص غني.

بين هذا وذاك، يبقى مطلب الزواج من شخص غني ساري المفعول، حتى ولو كانت بعض العينات بعد هذا الزواج، بينت العكس تماما.. فقد عاشت القهر والظلم، وأكثر من هذا تطلقت.