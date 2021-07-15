هل تقبل السكن عند أهل زوجتك؟

تبقى أزمة السكن في هذا الوطن الرقم واحد منذ زمان، ولم يتحقق حلم الكثير من في الحصول على منزل فردي خاص منذ زمان، حتى إن فيهم من قضى نحبه، ولم يحقق هذا الحلم في حياته، ويبقى العديد منا معلقا بين مخالب الكراء والإيجار عند الخواص، غير أن هذا ليس موضوع حديثنا، ما نريده من خلال هذا الموضوع هو التطرق إلى طريقة يتخذها الكثير من الرجال كوسيلة لتجنب الإيجار وانتظار السكن، وهي السكن عند أهل الزوجة، وبين من يرى الأمر عاديا، وبين من يعتبره إهانة للزوج، نقف على هذا الاستطلاع.

إهانة الصهر خير من إهانة الإيجار عند الخواص

من يعتقد أن الأمر عادي، يرى بأن السكن عند أهل الزوجة ليس تقليلا من احترام ولا ضربا على الشرف. ففي الأخير، يمكن لك أن تهان عندما تستأجر بيتا عند الخواص، وحتى ولو كان، فخير لك أن تهان عند صهرك على أن تهان عند شخص جشع، يمارس عليك التسلط لأنك استأجرت بيتا عنده، ولا يمكن بكل حال من الأحوال، أن يهينك صهرك مهما كان، لأنك في الأخير زوج بنته، فإهانتك من إهانتها، فإن رضيت هي بذلك فلا شراكة بينكما، على حد تعبير الكثير ممن يرون السكن عند أهل الزوجة عاديا جدا في ظل الظروف الصعبة اليوم.

ربما السكن عند أهل الزوجة حينما يكون لفترة معينة، لا حرج فيه كما يرى البعض، لكن حينما يصبح دائما مع مرور الوقت كما نقف عنده في مجتمعنا، يصبح الأمر غير عادي، ويجب على الزوج أن يجد حلا للتخلص منه، وهو ما ذهب إليه بعض ممن يعتبرون أن السكن عند أهل الزوجة عادي لو يكون مؤقتا وليس دائما.

غير أن هماك طرفا مقابلا، نقيضا، ويرى أصحاب هذا الرأي بأن السكن عند أهل الزوجة، لا يمكن أن يكون عاديا مهما كانت الحجة، فخير لك أن تستأجر بيتا متواضعا رفقة زوجتك في منطقة معزولة، على أن تسكن شقة رفيعة في مدينة كبيرة عند صهرك، لأن الأمر هنا متعلق برجولتك، وهو الخطأ الذي يقع فيه الكثير من الناس خاصة في زماننا هذا من طرف العديد من الشباب، الذين أصبح الكثير منهم يفضلون السكن عند أهل الزوجة، بدل البحث عن مسكن خاص حتى لو كان عن طريق الإيجار.

لا يمكن الحكم على هذا وذاك، فكل لديه ظروفه الخاصة، فليس كل من يسكن عند أهل زوجته هو زوج عديم الشخصية أو يهان في كل مرة، وهو ما اتفق عليه الكثير في هذا الاستطلاع، فالمشكل أكبر من هذا، فلو وفر هذا الوطن السكن لأهله ما تحدثنا في هذا الموضوع أصلا، وحين يتحقق حلم سكن خاص لكل مواطن، تبقى كل الحلول ممكنة.