هل تم اكتشاف منجم ذهب ضخم في تونس؟.. هذه هي الحقيقة  

انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور زعم ناشروها أنها لمنجم ضخم للذهب والفضة في تونس.

وقال ناشرو الصورة في تعليقاتهم إنها تعود لمنجم ذهب ضخم في تونس، وحصدت مئات المشاركات والتعليقات على فيسبوك.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس بأن نتائج التفتيش عبر محركات البحث أشارت إلى أن الصورة الأولى منشورة منذ أكثر من 10 سنوات على مواقع عدّة على أنها لمنجم ذهب في بورما.

أما الصورة الثانية، فأكد الفريق أنها منشورة منذ العام 2013 على مواقع عدّة كصورة تعبيريّة ضمن أخبار تتحدث عن إمكانية تسرّب الذهب بشكل شبه فوري في القشرة الأرضية أثناء الزلازل.

إلى ذلك، أرشد البحث إلى أن الصورة الثالثة في المنشورات تعود لمنجم شركة Cortez – Pipeline Mining Complex في ولاية نيفادا الأميركية وهو عبارة عن منجم سطحي كبير.

وقال فريق فرانس برس إنه يمكن رؤية التطابق بين الصورة والموقع من خلال خدمة الخرائط في غوغل.

وتابع الفريق نشر حقيقة المنجم بالتأكيد على أن الصورة الرابعة، قد عثر عليها صحافيو خدمة تقصيّ صحة الأخبار في وكالة فرانس برس منشورة منذ سنوات على مواقع عدّة ضمن أخبار تتحدث عن وفاة عمال داخل منجم في السودان وأخرى عن حياة العمال في الجزائر، ما ينفي أن تكون حديثة ومصوّرة في تونس.

كما أظهر التفتيش أن الصورة الخامسة تداولتها مواقع منذ العام 2014 في سياق أخبار عن الرواسب المعدنية والذهب والمناجم من دون تحديد مكان وزمان التقاطها.

وختم فريق تقصي الحقائق تحقيقه بالقول بأنه تبيّن أن الصورة السادسة منشورة منذ على موقعين متخصصين بتخزين الصور من دون تحديد زمان التقاطها، ونسبت لمصوّر يُعرف عن نفسه باسم “phawat”.وفي الصفحة التعريفيّة الخاصّة به يحدّد المصوّر أنّه يعيش في تايلاند.