هل تنبأ المسلسل الكرتوني الشهير “ذي سيمبسونز” بوفاة الملكة إليزابيث؟

ادعى نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن المسلسل الكرتوني الشهير “ذي سيمبسونز” تنبأ في إحدى حلقاته بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في العام 2022.

يتضمن المنشور المتداول على نطاق واسع ثلاث صور، الأولى لمن يبدو أنها الملكة إليزابيث داخل قاعة محكمة وفي الخلفية شخصية “هومر سيمبسون” أحد أبطال المسلسل، وفي الصورة الثانية تظهر الملكة مستلقية في نعش.

أما الصورة الثالثة فهي مقتطعة من الصورة الثانية مع التركيز على اللوحة المرسومة على النعش التي كتب عليها سنة ولادة الملكة إليزابيث الثانية وسنة وفاتها “المتوقعة” 2022.

وجاء في التعليق المرافق للصور “هذا الكرتون غريب” في إشارة إلى قدرة المسلسل على توقع الأحداث.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذا المنشور يأتي في سياق ادعاءات تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ترافق الأحداث البارزة لتزعم أن المسلسل الأميركي الذي بدأ عرضه سنة 1989 يتنبأ بأحداث مستقبلية، بما يعزز نظرية المؤامرة.

وحصد المنشور مئات المشاركات على مواقع التواصل في الوقت الذي كان آلاف الأشخاص، ليل الأربعاء الخميس، ينتظرون في طوابير طويلة للمرور أمام نعش إليزابيث الثانية المسجى في قصر وستمنستر.

وأضاف التقرير أن الادعاء بأن “ذا سيمبسونز” قد تنبأ بسنة وفاة الملكة اليزابيث الثانية غير صحيح.

وأرشد البحث عن الصورة الأولى التي تظهر فيها الملكة إليزابيث الثانية وشخصية “هومر سيمبسون” إلى حلقة عنوانها The Regina Monologues وهي الحلقة الخامسة عشر من الموسم الرابع والتي بثت عام 2003.

وتدور أحداث الحلقة حول حادثة اصطدام سيارة “هومر سيمبسون” بالعربة التي كانت على متنها الملكة اليزابيث الثانية، ولم تتضمن الحلقة أي مشهد لوفاة الملكة.

أما الصورة الثانية التي تظهر فيها الملكة ممددة في النعش، فقد أظهر التفتيش أنها نسخة معدلة عن صورة تظهر الرئيس دونالد ترامب بالوضعية نفسها في النعش.

واستخدمت هذه الصورة في منشورات مضللة عام 2017 للادعاء بأن المسلسل تنبأ بموت الرئيس الأميركي السابق. لكن تقريرا أعده فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس أظهر أن هذه الصورة مركبة هي الأخرى.

ما حقيقة تنبؤ المسلسل الكرتوني الشهير “ذي سيمبسونز” بحرب روسيا وأوكرانيا؟

وكان ناشطون قد تداولو شهر مارس، منشورات تدعي أن المسلسل الكرتوني تنبأ بحرب روسيا وأوكرانيا.

يتضمّن المنشور صورتين، الأولى تظهر جندياً يبدو على زيّه العسكريّ علم أوكرانيا وهو يوجّه بندقيّته التي كتب عليها 2022 نحو شخصيّة تشبه الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.

وفي الخلفيّة شخصيّة “هومر سيمبسون” أحد أبطال المسلسل وهو يرفع العلم الأوكرانيّ، أمّا في الصورة الثانية، فيظهر ما يبدو أنّه انفجارٌ إلى جانبه قنبلة عليها علامة الأسلحة النووية وقد كُتب عليها تاريخ 5/5/2022.

وقد جاء في التعليق المرافق: “مسلسل سمبسونز توقّع في إحدى حلقاته أن تجري حرب بين أوكرانيا وروسيا ووضع تاريخ 5-5-2022 وبجانبها صورة لانفجار قنبلة نووية!”.

وحصد المنشور آلاف المشاركات على مواقع التواصل مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، ووضع بوتين كلّ مكوّنات قوّة الردع في حالة تأهب، بما فيها السلاح النووي. فهل تُثبت الصور بالفعل تنبؤ المسلسل بما يحصل اليوم؟

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذا المنشور جاء في سياق ادعاءات تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المسلسل الأمريكي الذي بدأ عرضه سنة 1989 يتنبأ بأحداث مستقبلية، بما يُعزّز نظرية المؤامرة.

ولم تذكر المنشورات في أيّ حلقة ظهرت الصور، ما يثير الشكّ في أن تكون عرضت بالفعل.

إثر ذلك أرشد البحث إلى أنّها مستخرجة من حلقات مختلفة لا صلة لها بطبيعة الحال بما يجري في أوكرانيا. لكن مروّجي الخبر المضلّل أدخلوا عليها تعديلات لتبدو كذلك.

فالصورة المستخدمة في الجزء الأعلى ويبدو فيها جنديّ في أرض المعركة، ظهرت في الحلقة 11 من الموسم الثلاثين للمسلسل، والتي عرضت عام 2019.

وعند معاينة النسخة الأصليّة منها يمكن ملاحظة أنّها تخلو من العلم الأوكرانيّ على البزّة، ومن التاريخ على البندقية، الذين أضيفا إلى الصور.

أمّا صورة “هومر سيمبسون” في الخلفيّة فهي مستخرجة من الحلقة الثامنة للموسم 17 التي عرضت عام 2005. وفي النسخة الأصليّة منها يظهر هومر حاملاً العلم الأميركيّ، الذي أبدل بالعلم الأوكرانيّ، في المنشور المضلّل.

أمّا صورة بوتين فهي مقتطعة من حلقة خاصّة بالانتخابات الأميركيّة عرضت عام 2016.

تظهر إلى أسفل اليمين من المنشور صورة يبدو فيها انفجارٌ ضخم وهي مأخوذة من الحلقة 20 من الموسم الحادي والعشرين.

وتتحدّث هذه الحلقة التي عرضت عام 2010 عن تسبّب هومر سيمبسون بانفجار في محطّة نوويّة.

وفي المنشورات المضللة، وضعت إلى جانبها صورة لأحد المنازل التي تظهر في المسلسل وتملكها عائلة سمبسون، وأضيف إليها عمداً تصميم قنبلة نووية استخدم في إحدى ألعاب الفيديو المستوحاة من أحداث المسلسل، حتى أنّ هذه القنبلة خضعت بدورها للتعديل وأضيف إليها التاريخ.