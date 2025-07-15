هل تنجذب النساء فعلاً إلى الرجال أصحاب البطون المنتفخة؟

كيف أتخلص من الكرش؟ هل هناك طريقة فعالة لإذابة دهون البطن؟ هي شكوى شائعة لدى النساء والرجال، تُؤشر لعدم الرضا عن شكل البطن البارز. لكن، بعد قراءة هذا الموضوع، أظن أن الكثير من الرجال سوف يُغيّرون رأيهم بخصوص بطونهم المنتفخة. كيف لا والـ Dadbod صار مصدر جذب بالنسبة إلى النساء.

قوام يشبه أجساد الآباء

كشفت صحيفة الأنديبندنت البريطانية أن النساء ينجذبن بصورة كبيرة نحو الرجل ذي القوام الذي يطلق عليه Dadbod. أي جسد يشبه أجساد معظم الآباء. أي، بكرش صغير وجسد ممتلئ. فعلى خلاف الاعتقاد السائد أن النساء ينجذبن ويفضلن الرجل الرياضي، صاحب العضلات البارزة والجسم الرياضي، واستنادا إلى دراسة أجرتها جامعة أبردين البريطانية، وشملت ما يفوق 1000 امرأة من 12

دولة، تم فيها تقييم أجساد الجنس الآخر، والتعبير عن مدى الانجذاب نحوهم، واحتمال الارتباط بهم، تبيّن أن 61 بالمئة من الإناث يفضلن الرجال الممتلئين قليلا، ذوي الكرش الصغير. وقال جون سبيكمان، المشرف على الدراسة، إن النساء المشاركات فيها أكدن أن “الكرش الصغير يجذبهن أكثر، ويُشعرهن بالأمان. وذلك، لأنه يوحي بأن صاحبه يهتم بغيره أكثر من اهتمامه بنفسه. وأنه يحب الحياة ويعشق الأكل والشرب، ويمارس الرياضة كل حين”. في حين، هناك من تفضل “أبا كرش”، لأنها تجده مرحا وضحوكا، ومُقبلا على الحياة دون أدنى حسابات أو تعقيدات.

أبو كرش الجذاب

وفي ذات الإطار، كشف بحث أجراه موقع “بلانيت فيتنس” لاستقصاء رأي الناس حول الكرش، أن أكثر الرجال جاذبية وسعادة هم أصحاب الكروش، وأن هنالك توجها متزايدا نحو تقدير وتقبل الكرش من طرف النساء والرجال الأمريكيين، لكونه يؤشر لثقة عالية بالنفس. وأعرب 78 بالمئة من المشاركين في البحث عن كون الثقة بالنفس عاملا مهما.

وأكدت 65 بالمئة من النساء أن كرش الرجل جذاب. واعترف الكثير من الرجال من ذوي الكروش بأنهم أكثر سعادة بشكل جسمهم ولياقتهم البدنية، في ذلك العام، مقارنة بالذي سبقه، وأن الكرش حسّن حياتهم بطريقة أو بأخرى، وجعلهم أكثر استرخاء وربما أكثر عزا ومالا. فالكرش، في الكثير من الثقافات، ترمز إلى الوفرة والثراء. فهي مُكلفة، وليس بإمكان أي كان الحصول عليها.

مخلص ولا يخون

وفي سياق ذي صلة، تبين من استطلاع أجرته مجلة “ديلي ميل”، أن 74 بالمئة من النساء يرتحن مع الرجل أبي كرش. في الوقت الذي يشعرن فيه بعيوب أجسادهن مع صاحب القوام الممشوق المثالي. وهذا، نابع عن قناعة بأن الرجل، إذا كان وسيما ومتناسق الجسم، فإنه سيلاحظ ويركز على عيوب شريكته. وسيراها دائما أقل جاذبية وجمالا منه. وقد يخونها، بحثا عمن تساويه أو تفوقه بهاء. عكس صاحب الكرش الذي يقل الإقبال عليه في سوق النساء. وهذا، ما يجعل شريكته تطمئن إليه، وتجده أكثر إخلاصا وأقل احتمالا لخيانتها.

مسألة أذواق

ورغم كل ما ذكرناه من دراسات، تبقى الأذواق مسألة نسبية. فما قد تراه جميلا وجذابا، قد لا يراه غيرك كذلك. لكن، الأكيد، الذي لا يختلف عليه اثنان، أن الكرش غير صحية وتؤشر وتنذر بأمراض عديدة.