هل ستقتني الجزائر منظومة إس 500 الروسية القادرة على تدمير الأقمار الصناعية؟

وضع تقرير نشره موقع “ميليتاري واتش ماغازين” المتخصص في الشؤون العسكرية اسم الجزائر ضمن الدول المحتملة الراغبة في اقتناء منظومة الدفاع الجديدة إس 500.

ولم يذكر التقرير الوقت المحدد لتسويق منظومة الدفاع الروسية الجديدة لكن وضع اسم الجزائر إلى جانب الهند والصين كزبائن محتملين.

وكان ألكسندر ميخيف، رئيس شركة “روسوبوراكسبور” لتصدير الأسلحة الحكومية الروسية، قد صرح أنه فيما يتعلق بالتصدير المحتمل للنظام يتم التخطيط لإدخال نظام صواريخ الدفاع الجوي S-500 في السوق العالمية بحلول عام 2030″.

من جهة أخرى وحسب تقرير موقع ميليتاري واتش ماغازين، فإنه من المتوقع أن يدخل نظام الدفاع الجوي الروسي بعيد المدى الخدمة قبل نهاية عام 2021 ويتميز بـ:

1- درجة عالية جدًا من الدقة ويبلغ نطاق اشتباكه 600 كلم.

2- قدرة عالية على اعتراض الأهداف التي تفوق سرعة الصوت والأهداف الفضائية بما في ذلك الأقمار الصناعية والصواريخ البالستية العابرة للقارات.

3- قدرة عالية على التواصل مع أنظمة الدفاع الجوي القديمة مثل إس -400

4- القدرة على تدمير 10 أهداف على سرعة 7 كيلو متر في الثانية، وعلى ارتفاع 100 كم، ويصل مدى إصابة الهدف إلى 600 كم.

5- يمكن لـ”إس 500″ استهداف الصواريخ الجوالة (كروز) والصواريخ العملياتية التكتيكية، والصواريخ في الفضاء القريب، والمروحيات وطائرات “أواكس”، وكذا الطائرات المسيرة وطائرات الارتفاع العالي.

6- استهداف الأقمار الصناعية في مدار منخفض، إضافة إلى المنصات المدارية في الفضاء والقذائف الأسرع كثيرا من الصوت.

7- اعتراض 10 رؤوس صواريخ قادمة من الفضاء في آن واحد.

8- تستخدم المنظومة في تأمين المدن الكبرى والأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى، أماكن وجود الصواريخ البالستية العابرة للقارات والمخبأة تحت الأرض والمنشآت الصناعية.

9- سيكون لدى إس-500 وقت استجابة يبلغ حوالي 3-4 ثوانٍ، أي أقل من النصف مقارنة بـ S-400 الذي تبلغ وقت استجابته 9-10 ثوانٍ.

10- الصاروخ الرئيسي للمنظومة 40N6 بطول 30 قدماً يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين وقادر على الوصول إلى سرعات 9 ماخ برأس حربي بمدى يصل إلى 310 أميال ودقة 95٪.

11- ستستخدم المنظومة نوعين جديدين من الصواريخ هما: 77N6-N و77N6-N1، برؤوس حربية خاملة قادرة على تدمير الرؤوس الحربية النووية بقوة الإصابة المباشرة.