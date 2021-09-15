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اقتصاد

هل سيوقف قرار إعادة فتح أسواق السيارات جنون الأسعار؟

الشروق أونلاين
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هل سيوقف قرار إعادة فتح أسواق السيارات جنون الأسعار؟
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قررت الحكومة إعادة فتح أسواق السيارات المستعملة، بعد شهرين من الغلق الذي تسبب في ارتفاع خيالي للأسعار وحملة سخرية واسعة منها، فهل سيوقف القرار جنون الأسعار المتداولة عبر المواقع والشبكات؟

قسم قرار الحكومة الأخيرة بإعادة فتح أسواق السيارات المستعملة، مرتادي أسواق السيارات والباحثين عن سيارة بثمن قريب من المعقول بين متفائل وحذر ومن يرى أن القرار لن يزعزع الأرقام الخيالية.

وتداول رواد الصفحات المهتمة ببيع السيارات المستعملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي القرار بكثير من الحذر ولم يخلو أيضا من التعليقات التي تساءلت عن السيارات التي ستدخل للأسواق في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن.

كما علق مواطن آخر بالقول بعد قرار فتح أسواق السيارات سيكون من الممتع التجول وسط السوق واقتناء كيس من الكاوكاو والعودة إلى البيت ولم ينسى هذا المواطن التذكير بسعر سيارة بيكانتو الذي وصل إلى 450 مليون سنتيم في الأيام القليلة الماضية.

كما علق مواطن آخر بالقوال: ” سيارات عادية جدا أسعارها لا تتجاوز  80 الى 100 مليون في بلدانها الاصلية لكن في الجزائر تجاوزت  عتبة ال220 مليون  أكثر ملف غامض و لم يفهم لحد الساعة  مزال تولي ماروتي ب 400 مليون كااااااارثة “.

وشهدت أسواق السيارات المستعملة غلقا بسبب إجراءات الحجر الصحي في جوان 2019 وتم رفع الحظر عنه في مارس 2020 إلا أنه سرعان ما تم إعادة غلقهم بعد انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا في جويلية 2021 ولتعود الحكومة وتقوم برفع الحظر عنه في 13 سبتمبر الجاري.

ويرى المتتبعون لحركة بيع السيارات المستعملة أن إعادة فتح الأسواق لن يؤثر على الأسعار التي ستبقى مرتفعة حتى تسمح الحكومة باستيراد المركبات، لكن هناك من تحفظ على الأمر بالقول أن فتح الاستيراد لن يساهم بصورة كبيرة حسبهم في كسر الأسعار.

حملة سخرية من الأسعار الجنونية للسيارات في الأسواق والمواقع

شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة سخرية من الأسعار الجنونية للسيارات، سواء في الأسواق أو المواقع.

وبحسب ما تم تداوله من قلب الحدث ومن داخل أسواق ومواقع بيع السيارات الجديدة والمستعملة فقد تجاوزت الأسعار كل التوقعات، خاصة مع عدم جاهزية القوانين بشأن الاستيراد.

وعبّر الكثيرون عن صدمتهم من سعر كيا بيكانتو التي لامس سعرها سقف 400 مليون سنتيم، ورونو سامبول 285 مليون سنتيم، ونيسان ميكرا التي فاقت 300 مليون سنتيم… إلخ.

في ذات السياق قال الدكتور مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك إن السيارة أصبحت من الضروريات للعائلة الجزائرية، والأسعار حدث ولا حرج فاقت كل التصورات، وهذا ما يجعلنا نسلط الضوء على السلامة المرورية في ظل السيارات المهترئة.

وأضاف إنه من الواجب فتح سوق السيارات لتلبية الحاجات بما يتناسب والقدرة الشرائية للأفراد.

وكشف موقع أوطوبيب المختص أنه بسبب تأخر صدور دفتر الشروط الجديد سيتواصل هذا الوضع، مشيرا إلى أننا أمام سنة بيضاء أخرى في سوق السيارات، أو بمعنى أدق استمرار التهاب الأسعار.

هكذا فاجأت أسعار السيارات مرتادي الأسواق الأسبوعية

شهدت أسواق السيارات المستعملة بعد إعادة فتحها، نهاية فيفري 2021 ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهذا حسب زائريها الذين ارجعوا الأمر إلى تجميد استيرادها وقلة العرض.

وأكد زوار السوق الأسبوعية لولاية السطيف في روبورتاج “للشروق نيوز” أن أسعار السيارات المستعملة حطمت الأرقام القياسية.

وأوضح أحد المتحدثين أن هناك مركبات تجاوز عمرها 20 سنة وتعرض بأضعاف سعرها رغم حالتها المهترئة.

وأضاف آخرون أن شراء سيارة مستعملة بات يستلزم مبلغ 200 مليون سنتيم، وهذا ما جعل حركية السوق متوقفة فلا بيع ولا شراء على حد قولهم.

وطالب مرتادوا هذه الأسواق بحثا عن سيارة بفتح الباب أمام الإستيراد والسماح بعودة هذا النشاط لاستقرار الأسعار.

هذه هي البدائل التي ستجعل أسعار السيارات تنخفض

وفي الأسابيع الماضية، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك، مصطفى زبدي، إن أسعار السيارات المستعملة لن تعرف استقرارا أو تراجعا إلا في حال وجود “بدائل”.

وأوضح مصطفى زبدي، في حديثه مع وكالة الأنباء الجزائرية أن أسعار السيارات المستعملة بلغت أوجها ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2020.

وحسب المتحدث فإن تراجع أو على الأقل استقرار أسعار السيارات المستعملة لن يكون ملموسا إلا في حال كان العرض على السيارات الجديدة أكثر تنافسية منه على السيارات المستعملة وذلك من خلال استيراد سيارات بأسعار معقولة تكون في متناول ذوي الدخل المتوسط.

وأرجع رئيس الجمعية السبب إلى الأعباء الإضافية التي ستخضع لها عمليات استيراد السيارات الجديدة، وكذا إلى نسبة 35% و عودة الرسم على القيمة المضافة بـ 19% وأسعار النقل البحري.

و أضاف أن هذه الأعباء ستؤثر على السعر النهائي للسيارات الجديدة، موضحا أنه لا ينبغي توقع إعادة تطبيق الأسعار القديمة للسيارات الجديدة.

وحسب مهنييى القطاع  فإن  أسعار السيارات المستعملة تعرف ارتفاعا بسبب تراجع العرض في السوق و هي زيادة قد تستمر رغم الإعلان عن اطلاق نشاط استيراد السيارات الجديدة.

للإشارة فقد أعلنت وزارة الصناعة عن منح 7 رخص مؤقتة لوكلاء استيراد السيارات الجديدة.

أسعار السيارات “تلتهب” بعد تصريح وزير الصناعة

عرفت أسعار السيارات في الجزائر، ارتفاعا جنونيا، بعد تصريح وزير الصناعة فرحات أيت علي، شهر ديسمبر الماضي، الذي أكد فيه إلغاء قرار السماح باستيراد السيارات اقل من 3 سنوات، وعدم حسم ملف الإستيراد.

عزز تصريح وزير الصناعة على أمواج الإذاعة الوطنية، بخصوص إلغاء قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، ارتفاع أسعار السيارات في السوق الوطنية، بالرغم من غياب الأسواق (أماكن العرض)، في الوقت الحالي بسبب انتشار وباء كورونا، وقد قارب هذا الارتفاع 20 مليون سنتيم في الجديدة منها خلال 24 ساعة الماضية.

وخلال تصفح بعض المواقع الالكترونية الخاصة ببيع السيارات وصفحات التواصل الاجتماعي، ظهر جليا استغلال السماسرة، لتصريح الوزير، ما أجل إلهاب سوق السيارات، بالنظر لغياب العرض وكثرة الطلب على المركبات في السوق الوطنية منذ قرابة العام.

وقال أحد العارضين لسيارته للبيع على فيسبوك، انه تلقى عرضا بـ225 مليون، رغم أن سيارته من نوع تويوتا أول سنة سير لها هي 2013، وهو ما يعني أن هذه السيارة مستعملة على مدار حوالي 8 سنوات، وقد علق له الكثير من المتابعين بأن سعرها مرتفع جدا بالمقارنة بقيمتها الحقيقة، التي تتجاوز سعر السيارة الجديدة في السوق الدولية.

سيارات

بالمقابل نشر آخر يملك سيارة من نوع 306 أول سنة سير لها 2001، محرك من نوع “ديزل” صورة لسياراته على أحد المواقع الالكترونية للتسويق، والبيع المعروفة في الجزائر ويظهر عليها المبلغ الذي تم عرضه عليه وهو 145 مليون سنتيم.

سوق السيارات

ولم تسلم تصريحات وزير الصناعة، من تهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد المتابعين صورة لسيارة قديمة مهترئة رافقها تعليق ساخر قائلا “بعد تصريحات الوزير عطاوني 100 ومزالت بعيدة”.

سيارة

وعلق آخر على منشور خاص ببيع السيارات بـ” يا خيبة الموردين ويا فرحة السماسرة”

فيما ذهب البعض الآخر، في تعليقات إلى لوم قرارات الوزير الأول الأسبق الموجود رهن الحبس، أحمد اويحيى، وانعكاسها على سوق السيارات في الجزائر.

الى ذلك يبقى المواطن يدفع الكثير من أجل اقتناء سيارات “خردة”، في انتظار الاعلان عن دفتر الشروط الجديد، الذي يسمح باستيراد السيارات في الجزائر.

وقدم وزير الصناعة فرحات آيت علي، الإثنين، توضيحات حول الجدل الدائر بشأن سوق السيارات، والذي قال أنه ليس أولوية بالنسبة للجزائر، والتركيز جار حول إقامة صناعة في هذا المجال، والمفاوضات جارية مع عدة مصنعين دوليين.

وقال آيت علي لدى نزوله ضيفا على “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن وزارته استقبلت لحد الآن 180 ملفا لوكلاء محتملين، يريدون دخول نشاط استيراد وصناعة السيارات، لكن بعضها كانت غير متطابقة مع دفتر الشروط، وقد تمت مراسلة أصحاب الملفات لإكمالها.

كما أكد أن قضية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات طويت، لأنها غير قابلة للتطبيق في الواقع.

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التعليقات
41
  • moupou

    وزير الصناعة فرحات آيت علي..........

    0
  • عبد القادر الجزائري

    السماسرة هم اسباب كل بلاء يحدث في الجزائر

    29
  • moh

    نفس الكلام مع وزير السردين

    31
  • علي

    الجزائري الشريف لا ولن يحتاج الخردة وين تمشي كيفكيف

    11
  • خالد

    مبدأ جوع كلبك ... ما زال مستمرا و الا ما الهدف من كل هذه الازمه ؟
    ازمه السيارات اختبار على التغيير الموعود الذي لم نرى منه الا الكلام و الوعود اما الفعل فما زال بخبر كان

    39
  • امحمد

    اخواني الجزائريين والجزائريات حذار ثم حذار من بعض التعليقات الهدامة التي تضرب استقرار بلادنا انها منسوبة الى المغاربة========لان جزائرنا لا تكون شامخة مرفوعة الراس الا بابناءها الجزائريين=====حذار ثم حذار

    -111
  • Mohdz

    الشئ لي أغلبية الشعب ما فهموش أن المشكل ليس في سعر السيارات و إنما في قيمة الدينار التي تتدهور يوم بعد يوم الدينار ول مايشري والو 100 مليون ديال 2015 ليست 100 مليون ديال 2021 .

    21
  • مواطن

    نحن خرجنا من الاشتراكية الى الراسمالية
    الاختلاف بينهما
    عند الاشتراكيون عندهم دراهم و معندمش سيارات و لا والو
    و عند الرأسمالية عندهم سيارات و ما عندهمش دراهم
    خلاص فيبالي فهمتو وين رانا رايحين???
    دراهم مكانش يطلب واش حب و يستني عشرين سنة باش يبيع و الا يغير المهنة??

    6
  • علي

    ما نحتاجوش سيارات ب 2 مليار دولار تخرج من الخزينة العمومية باعطاء رخص
    استيراد ل 5 من الناس تحشم الحكومة باه تعلن عن اسمائهم لا شك ان هؤلاء
    من ورائهم العصابة التي مازالت تنهب في مال الشعب.
    2 مليار دولار يستفيد منها الوطن و الناس العاطلة في مشاريع تنموية.
    و افتح المجال للناس اللي قادرين و ما اكثرهم يجيبو السيارات باموالهم الخاصة
    طبعا العصابة لا تسمح بذلك .

    41
  • كرامه

    اين الوعود بالتغيير ؟
    هل هكذا يحترم المواطن و تصان كرامته ؟
    عندما سياره عمرها 20 سنه تباع بـين 120 و 150 مليون هل هذا حال ؟
    ان كان المسؤولين على علم و يسكتون فهذه مصيبه و ان كانوا لا يعلمون فتلك كارثه

    31
  • علي علي

    نحنُ السبب
    لا الوزير و لا الإعلام و لا وكيل البيع .
    و كي نڨول أَحْنا ، أحنا كيما رانا نحوسوا نديروا لَ فارْ 'affairs'
    الدينار راه يطيح وما زال نشروه " غير معقول"
    نحنُ السبب.

    -9
  • Hamid Hamid

    La mentalité des Algériens va de pire en pire.. on vivra toute notre vie dans l'anarchie et dans tous les domaines.. Nous sommes tous des Ouyahia et des Tahkout.... Le hadith dit : kama takounou youwalla alikom..

    23
  • HAMZA BENLAGHA

    سأشتري حمار ، يكون سيارة وعقل مدبر مثل العقول الموجود في هذه الدولة التي تنظر الي للأمور التافهة ليبقي الشعب تافه كل شيئ سهل لا صناعة ولا مركبات أجمع أموالك بالعملة الصعبة إن لم يغير الله حال للبلاد والعباد ،إفتحوا لنا الأبواب وشكرا لكم لن نعود أكون ممتن لكم

    26
  • ahmed25

    mon frère en France la 306 de 2001 elle passe même pas au contrôle technique elle passe au démolition c juste en Afrique en utilise la poubelle de l'Europe

    16
  • جزائري حر

    منع استيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات هو عقوبة على الشعب الجزائري و المهاجرين بصفة خاصة و الفاهم يفهم

    36
  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    وزير الطوموبيلات هذا ولا وزير الصناعة

    26
  • rafik

    هذه من أكبر نقاط السوداء للحكومة التي تزيد كره الشعب للحكومة و وزراء

    31
  • ملاحظ

    تسوقون نفس الاوهام والكذب النظام السابق الذي انتهج وزير الصناعة الحالي نفس الطريق، اتذكر اويحي وبوشوارب يعدوننا بالانهيار اسعار السيارات بفضل ترخيص عدة وكالات ومنعهم الاستيراد السيارات لاقل من ثلاث السنوات وعندما شاهدنا ارتفاع اسعار السيارات لجٸوا لترخيص تركيب السيارات الكرتون الفرنسية وقالونا ستنهار الاسعار ولن تنهار الاسعار بل ارتفعت مجددا بنسبة قياسية بعد قرارهم باءستغناء عن استيراد واعطوا لمقربيهم طحتوت وكونيناف وهذا ما سنتظره من حصيلة مع وزير الصناعة خدمة لنفس اللوبي الفرنسي ستعود المركبات السيارات الفرنسية وستعود سيمبول واخواتها ولن تنهار ابدا الاسعار السيارات بنفس السياسة العوجة

    27
  • اسمعوا وعوا

    متنساوش السماسريه الي يعاودو البيع

    15
  • واحد

    يعجبوني إلي يهدرو على وزير الصناعة، منكم بصح هو الي يديسيدي

    16
  • مواطن

    هناك دعايات صماصرة و فقط. لانهم يقولون الااثمان المطلوبة و لا يقولون اي شيء على الاثمان الممنوحة للباءع. اي واحد يقدر يجرب يدخل السوق و ينظر ما سوف يعطونه من ثمن. هو معروف لما تريد الشراء السوق عالى و لما تريد البيع السوق هابط. لان الاكثرية صماصرة يعطوك الثمن الابخس و يبيع بالثمن العالي.
    لاكنه لا يقدر تجاوز جيوب الناس. ااسيارة تقعد عدة سنوات و لن تباع.
    كل ما يقال على السيارات الا كذب و دعايات و اوهام. جيب المواطن في الاخير هو اللذي يفرض نفسه..تمنيات الباءع تبقى غير احلام و اوهام.مع غلاء المعيشة السوق سوف يرجع الى طبيعته. ليس هناك اي حل.

    2
  • متهكم

    وأنا ياكمال عندي بغل سنة اول استعمال يوم تولت العصابة السلطة في حالة ممتازة الخصائص
    1-طرق وعرة 2-الطاقة ياكل كلش 3-المكابح شكيمة اولادسلام 4-المقاعد بردعة اولادسلام 5-الاضائة خزارات مع الرئية الليلية 6-الحوافر مسمرة جديدة اعلف وروح وين بغيت
    السعر 70مليون معروض هههههههههههههههههههههههه ولاعضاء الحكومة فيه تخفيض

    38
  • المتمرس

    احذروا خدعة من وزير الصناعة لبيع خردتهم بأسعار خيالة ثم يفتحون استيراد السيارات أقل من 5سنوات قبل الفاتح من جويلية 2021

    17
  • شاوي حر

    لماذا التهويل وتشجيع الغلاء افتحو الاسواق وسنرى الاسعار الحقيقية للسيارات ستنزل ب50بالمئة هذا ان وجدت من يشتريها الا القليل افتحو الاسواق افتحو الاسواق وفق بروطوكول صحي مع اجبارية الكمامة لماذااسواق الخضر مفتوحة رغم اكتضاضها اكثر من اسواق السيارات

    21
  • حبيب صافي

    الاغلاق والحظر سياسة المسؤول الفاشل، والنتائج واقع مرير يعيشه الجزائري، منذ أشهر ووزير الصناعة يكذب على نفسه وعلى الجزائريين والخلاصة خردة ب 200 مليون، ارو ان يقال قريبا جدا جدا جدا

    16
  • يوسف

    انا في رأي أنه اغبى وزير لانه تحدى البرلمان بغرفتيه و ما صدر بعده في الجريدة الرسمية لتأكيد قانونية اخال السيارات أقل من 3 سنوات و اكثر شيء تحدي ل40 مليون جزائري كان حلم امتلاك لسيارة في عز الأعباء و الزيادات و و و و لكن لا حياة لمن تنادي.

    24
  • مواطن

    وزير لا يعلم معنى مسؤولية لا يعلم عواقب تصريحاته و تأثيرها على السوق و علي المواطن بالدرجة الأولى، لا يعلم انه ليس مجرد ضيف في قناة يتكلم في الاقتصاد و انما هو وزير الصناعة و تصريحاته تأثر مباشرة على اسعار السيارات، هو لا يعلم انه بتهاونه و تماطله و تصريحاته ذهب بسوق السيارات من السيء الى الاسوء، و لو انه فقط التزم الصمت لما كنا في هذه الازمة. ان كان يتكلم علي العملة الصعبة التي وفرها بتثبيط استيراد السيارات لماذا لا يتكلم عن الأموال التي كان من الممكن ان تذهب الى الخزينة عن طريق الضرائب لو تم استيراد 200 الف سيارة هذه السنة، نرجو من الرئيس ان يتدخل.

    21
  • عمر خلوف

    في حياتي لم ارى وزارة صناعة مغلقة على نفسها مثل وزارة ايت علي، العكس القليل الذي كان موجودا في الماضي فقدناه. منذ متى يستطيع وزير رفض قانون استيراد سيارات أقل من 3 سنوات انتخب من طرف الغرفتين. أين القانون

    40
  • خالد عمر

    عقاب غير مباشر للشعب الذي أقام حراك تسبب في سقوط الصف الأمامي للعصابة .

    51
  • الصيدلي الحكيم

    وين راهم لي كانو يحسابو بان الجزائر الجديدة سعر السيارة سيصبح باطل و انه سيشتري سيارة تاع 200مليون بمبلغ 80مليون؟؟وين راهم لي كانو حاسبين رواحهم رايحين يدخلوهم يخدمو في سوناطراك و يخلصو 20مليون للشهر؟؟وين راهم لي كانو طامعين في استرجاع الأموال المنهوبة؟؟ههههههه

    55
  • كمال

    عندي حمار عمره ثلاث سنوات بصحه جيده الله يبارك عنده كونترول تكنيك من البيطري اوراقه صافيه عطوني 50 مليون

    81
  • L Arbitre

    العصابة قررت حرمان الشعب الجزائري من أبسط حقوقه في أستيراد سيارة مستعملة بماله الخاص حتى يتسنى لها اللعب بالمال العام و تهريب العملة الصعبة من إحتياطي الصرف.

    70
  • عيساني خثير

    أنا راني مع الوزير في كلامو ياو نهدروا على السيارات تحسب عندنا قاع الصوالح وبقات غير السيارات الواحد تصيب كرشو ماهوش شبعانها ويحوس على سيارة وزايد الصحافي يتكلم بذيك الطريقة تحسبو هو صماصري

    -76
  • احمد

    كل ما نسمعه من النظام البائس إما تقليل الاستيراد لحماية الإنتاج الوطني والجزائر تنتج النفط والتمر، أو تقليل الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة!
    الحكومة تكذب على الشعب لأن المغتربين من يشتري السيارات بالدوفيز ديالهم في الخارج ويدخلونها ليبيعوها بالدينار ثم يستعملوا الدينار لأغراض مثل شراء عقار أو الإستثمار في البلاد! ولكن حجة منع جلب سيارات من الخارج لحماية العملة الصعبة فهو كذبة!
    لو الدولة تريد الحفاظ على العملة الصعبة فلماذا لا يستثمروا إنتاج حليب وطني أو إنتاج القمح في الصحراء أو الخضر والفواكه والبقوليات بالصحراء؟ ولماذا لا نبني المساكن بأيدينا ونستغني عن الصينين والأتراك؟

    78
  • sami

    هذا الوزير يتعمد اطلاق تصريحات تزيد من تازم شوق السيارات لم يخرج لنا بتصريح يفرح الزوالي المهم راني ندعي عليك ليلا نهار

    58
  • عبدالحليم

    هذه الحكومة وهذا الوزير بالأخص يريد أن يتحكم في إرادة المواطن . البرلمان صادق على الميزانية و القوانين يأتي هذا الوزير و يرمي تشريعات البرلمان و مجلس الأمة عليه ان يرحل و المواطن يجب أن يطالب بحقه , المهم العرقلة و غلق كل الأبواب على المواطن..لايسافر ولا يستطيع شراء مسكن ولا سيارة و الشهرية يديها بالطابور,
    كل ما أخذ بالقوة يرد بالقوة

    47
  • ملاحظ

    كل هذه العصابة في السجن ومنهم طحتوت وكونيناف واويحي لكن نسيت انهم ينتمون لهذا فٸة الشعب وكم من اويحي وطحتوت وما شابههم العصابة ساكنة في عروقهم وتحت رعاية الوزير الصناعة۔۔۔۔ما بقاش فايدة من هذه المحاكمة العصابة۔۔۔لا يوجد۔نظام بجزاٸر والوزير سيتحمل المسٶولية علی تشجيعه للمضاربين والسماسرة ۔۔۔سيارة بيجوا 306 من سنة 2001 تشتريها في اوروبا ب800 اوروا فقط اي 16 مليون سنتيم لكن في جزاٸر يبيعونها بسعر سيارة فولفاغن ۔۔۔وفيراري۔۔۔حتی كوريا شمالية واتحدی الوزير الصناعة يبيعون سياراتهم الصينية ارخص منا۔۔۔مرحبا بكم في جزاٸر الجديدة جزاٸر التخلف والبريكولاج واول دولة تذخل العالم الرابع

    77
  • خالد

    هههههههه اللي عندو ماروتي يرد بالو عليها الكورتية راهم غير يدورو يدوهالو بنص سومة ..

    24
  • شعب

    شعب هو عصابة جديدة

    62
  • هما

    يخرجو للحراك يرفدو علام اقولو خاوة خاوة هما ياخي حالة مسرات حتى في بلاد

    -17
  • بائع

    وليد عمي بائع زوالي شريت عليه ماروتي 2005 ماشيا 300000 كلم بي 110 مليون و فرحان خطرش قالك هنا خاوة خاوة هههه

    31

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