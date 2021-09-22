هل صدقت معلومة تلقي المعلم راتبا أعلى من الرئيس والتخلي عن الكتب في فلندا؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتحدث عن تلقي المعلم راتبا أعلى من الرئيس والتخلي عن الكتب في فلندا.

المنشورات التي أحدثت ضجة جاءت في سياق المنشورات المتداولة على صفحات مستخدمين عرب والتي تقارن بين معاملة المدرّسين والطلاب في البلدان الغربيّة والبلدان العربيّة.

وتداول ناشطون معلومات قيل بأنها المعايير المطبّقة في المدارس الفنلنديّة، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أفاد بأن هذه القائمة لا أساس لها من الصحة.

ومن أبرز ما جاء في القائمة: “راتب المدرّس هو الأعلى في البلاد، وأن له بطاقة تخوّله شراء احتياجاته بنصف قيمتها، وأنّ شبكات النقل تخصص للمدرّسين مقاعد بيضاء لا يجلس عليها غيرهم”.

أما لناحية الطلاب فقيل إن مدارس فنلندا ألغت الكتب والدفاتر وحتى الامتحانات كما أنها تدفع رواتب شهريّة للطلاب…”.

وبحسب التقرير فقد حصدت هذه المنشورات آلاف المشاركات على موقع فيسبوك وانهالت التعليقات التي تشتكي من وضع المدارس في البلدان العربية.

لكنّ غالبيّة النقاط المدرجة على هذه القائمة لا أساس لها من الصحة ولا تطبّقها المدارس في فنلندا، وفي ما يلي حقيقة كل واحدة منها بحسب صحافيي فرانس برس في هلسنكي.

هل راتب المدرّس يفوق راتب الرئيس؟

خطأ. بلغ متوسط راتب المدرّس الشهري عام 2020، أربعة آلاف يورو. وتختلف الرواتب باختلاف المراكز التي يشغلها الأستاذ أو درجته، بحسب نقابة المدرسين الفنلنديّة.

أما راتب رئيس البلاد الشهريّ، فيبلغ 10،500 يورو.

مقاعد خاصّة في النقل المشترك وحسومات على المشتريات؟

لا صحّة لهذه المعلومات، بحسب صحافيي فرانس برس في هلسنكي. فلا مقاعد مخصّصة للمدرّسين وهم لا يستفيدون من بطاقات خاصّة تخوّلهم الحصول على حسومات عند شراء حاجياتهم.

هل يختار ذوو الطلاب مدير المدرسة؟

خطأ. وحدها بلديّة المنطقة مسؤولة عن اختيار مدير المدرسة. ولكن للمدارس الابتدائيّة مجلس حكام يتألّف من سبعة أعضاء. ويتعيّن أن يكون ثلاثة من هؤلاء الأعضاء من ذوي الطلاب.

مدارس فنلندا أبدلت الكتب بحواسيب مجانية؟

خطأ. ما زال الطلاب في فنلندا يستخدمون الكتب، لكنّ استخدام الحواسيب المحمولة واسع الانتشار في البلاد. وبما أنّ التعليم في المدرسة الابتدائيّة مجانيّ في فنلندا، يتوجّب على المدرسة توفير جميع الأجهزة بما فيها الحواسيب في حال كان استخدامها ملزماً.

20 طالباً كحدّ أقصى في الصفّ؟

لا يحدّد القانون في فنلندا العدد الأقصى للطلاب في الصفّ، لذلك قد يفوق العدد العشرين في صفّ واحد.

هل ألغيت الامتحانات في المدارس الفنلنديّة؟

خطأ. تجري المدارس في فنلندا امتحانات لتقييم الطلاب، وتجرى امتحانات رسميّة على مستوى البلاد اعتباراً من الصفوف الثانويّة.

وجبة إجباريّة وراتب شهري للطلاب

يتعيّن على كلّ المدارس تقديم وجبة غذاء لطلابها بموجب القانون الفنلندي. لكنّ الحديث عن راتب شهري أمر مضلّل، فلا رواتب تعطى مباشرة للطلاب إنما يحصل ذووهم على علاوة شهريّة عن كل ولد في المدرسة.

البند الوحيد الصحيح في المنشور!

أما عن ضرورة حيازة المدرّس شهادة الماجستير ليحقّ له التدريس، فأمر صحيح إذ تنصّ القوانين الفنلنديّة على حيازة المدرسين جميعهم هذه الشهادة وليس فقط مدرّسي الصفوف الابتدائية.